Кокорину и Мамаеву не стали отказывать во втором шансе

Советский и российский футболист Сергей Кирьяков в беседе с НСН выразил солидарность с мнением главного тренера российской сборной и напомнил, что у каждого человека должен быть второй шанс.

«Второй шанс есть у каждого, я думаю. Черчесов дал понять, что все зависит сейчас от них: насколько они сейчас, во-первых, придут в форму, а во-вторых, своим поведением создадут положительный имидж. Понятно, что мнение болельщиков сейчас тоже очень важно. Сейчас сборная, в общем-то, на хорошем счету, достаточно здорово играет. Чтобы снова в нее попасть, нужно соответствовать не только футбольным критериям. Поэтому, я думаю, что здесь позиция четко обозначена. Теперь все зависит от ребят», - заявил он.

По словам спортсмена, отсутствие практики у спортсменов из-за заключения не является роковым обстоятельством. Кирьяков отметил, что сейчас главное для футболистов – вернуть былую форму и выйти на поле в составе одного из российских клубов.

«Стрельцов (Эдуард, советский футболист, был арестован по обвинению в изнасиловании в 1958 году, спустя 5 лет заключения был освобождён и продолжил играть за «Торпедо», - прим. НСН), сидел намного дольше в колонии, но мы знаем, что он набрал форму, вернулся на футбольное поле и продолжал играть на высоком уровне. Конечно, для этого нужно время. Это не месяц, не два. Поэтому здесь нужно еще грамотно и правильно все спланировать. У них просто разные ситуации. Если Кокорину, как я понимаю, клуб “Зенит” выразил доверие и понимает, что нужно время для того, чтобы игрок вернул былую форму, то с Мамаевым ситуация немножко другая. Ему нужно найти клуб, потому что “Краснодар”, я так понимаю, уже закрыт для него. Сейчас главное именно найти клуб, который также с пониманием отнесется к этой ситуации», - заключил собеседник НСН.

Напомним, что 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении. Игроков должны выпустить через 10 дней после постановления суда. Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев в беседе с НСН выражал надежду на скорое освобождение нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

