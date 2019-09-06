Перекос правосудия и судебное самодурство. Адвокат о деле Кокорина и Мамаева

Футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также его брату Кириллу, удовлетворили ходатайства об условно-досрочном освобождении. Как сообщила «РИА Новости» адвокат Татьяна Стукалова, их выпустят 17 сентября, когда вступит в силу решение Алексеевского суда Белгородской области по УДО. Отмечается, что рассмотрение ходатайства об УДО прошло в выездном формате на территории исправительной колонии №4, и из-за режимности объекта на слушание не пустили публику и журналистов.

Футболисты, получившие в мае реальные сроки по делу о драках и хулиганстве в Москве, получили УДО по формальным признакам. Такое мнение в эфире НСН выразил глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры».

«Условно-досрочное освобождение – это нормальная практика, которая применяется нашей исполнительной системой, в случае если формальные требования к данной процедуре подходят для заключенного. Я считаю, что в данном случае Мамаев и Кокорин формально подошли по всем требованиям. Это необходимый отсиженный срок, в зависимости от тяжести преступления, это поведение и, в общем-то, предпосылки, что люди не будут совершать аналогичные преступления. Я думаю, что здесь никакого лоббирования не было, а суд, который принимал решение, подошел к этому исключительно по формальным признакам», — считает адвокат.