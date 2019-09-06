Перекос правосудия и судебное самодурство. Адвокат о деле Кокорина и Мамаева
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» заявил в эфире НСН, что футболистам дали УДО чисто по формальным признакам.
Футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также его брату Кириллу, удовлетворили ходатайства об условно-досрочном освобождении. Как сообщила «РИА Новости» адвокат Татьяна Стукалова, их выпустят 17 сентября, когда вступит в силу решение Алексеевского суда Белгородской области по УДО. Отмечается, что рассмотрение ходатайства об УДО прошло в выездном формате на территории исправительной колонии №4, и из-за режимности объекта на слушание не пустили публику и журналистов.
Футболисты, получившие в мае реальные сроки по делу о драках и хулиганстве в Москве, получили УДО по формальным признакам. Такое мнение в эфире НСН выразил глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры».
«Условно-досрочное освобождение – это нормальная практика, которая применяется нашей исполнительной системой, в случае если формальные требования к данной процедуре подходят для заключенного. Я считаю, что в данном случае Мамаев и Кокорин формально подошли по всем требованиям. Это необходимый отсиженный срок, в зависимости от тяжести преступления, это поведение и, в общем-то, предпосылки, что люди не будут совершать аналогичные преступления. Я думаю, что здесь никакого лоббирования не было, а суд, который принимал решение, подошел к этому исключительно по формальным признакам», — считает адвокат.
При этом говорить об объективности правосудия в истории Кокорина и Мамаева все же не приходится, заметил Александр Карабанов.
«Я думаю, что это не об объективности правосудия. Я думаю, что здесь как раз правосудие, которое имеет очень серьезные огрехи в виде правоприменения, пытается за счет таких резонансных дел каким-то образом поднять свой имидж. Не более того. Я до сих пор считаю, что этот процесс был достаточно общественно значим, и наказание было сверхжесткое для такого преступления. У нас каждый день совершаются аналогичные преступления, и таких наказаний нет. Это тоже, я считаю, перекос правосудия в плане подыгрывания общественным требованиям либо интересам. Фактически опять перегнули планку и показали еще раз и правозащитникам, и гражданам, что суд действительно просто занимается самодурством, а не принимает законные и обоснованные решения», — заявил собеседник НСН.
Напомним, что 8 мая нападающему «Зенита» Александру Кокорину суд назначил полтора года общего режима, полузащитнику «Краснодара» Мамаеву - год и пять месяцев. Младший брат Кокорина Кирилл получил полтора года лишения свободы, приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий - 1 год 5 месяцев. Все четверо были задержаны в октябре 2018 года и с тех пор находились под стражей. По версии следствия, они стали участниками двух драк утром 8 октября в центре Москвы. Одна из них произошла у гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Виталий Соловчук. Затем они участвовали в потасовке с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра «НАМИ» Сергеем Гайсиным в «Кофемании» на Большой Никитской улице. Фигуранты признали вину частично.
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