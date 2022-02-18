Песков защитил тренера Валиевой от обвинений главы МОК

«Ему (Томасу Баху – прим. НСН) не нравится жесткость наших тренеров, но все знают, что в спорте высоких достижений жесткость тренера - это залог побед учеников. И мы видим, что ученики добились побед», - сказал Песков.

Со своей стороны, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко признался, что разочарован словами Баха об окружении Валиевой.

«Мы глубоко разочарованы тем, что Томас Бах высказывает свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем представляет их публично как голос МОК. Это откровенно неуместно и неправильно», - подчеркнул Чернышенко.

Камила Валиева накануне заняла лишь четвертое место в одиночных соревнованиях фигуристок на Олимпиаде в Пекине. По мнению спортсменов и экспертов, 15-летнюю девушку «сломала» истерия вокруг допингового скандала.

