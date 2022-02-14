Валиева впервые прокомментировала скандал со своей допинг-пробой на ОИ
Фигуристка Камилла Валиева впервые высказалась по поводу скандала со своей допинг-пробой на Олимпийских играх. Об этом сообщает РИА Новости.
Валиева назвала последние дни для нее сложными, отметив, что эмоционально устала. Она добавила, что несмотря ни на что счастлива быть на Олимпиаде и настроена показать свой результат.
Ранее стало известно, что Валиева в декабре сдала положительную допинг-пробу, в которой обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Российское антидопинговое агентстве (РУСАДА) отстранило фигуристку от соревнований, однако спортсменка опротестовала решение и продолжила выступать.
Позже МОК и Международный союз конькобежцев заявили о намерении оспорить отмену отстранения Валиевой. Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции организаций. Одновременно РУСАДА начинает свое расследование в отношении персонала фигуристки.
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