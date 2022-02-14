Валиева впервые прокомментировала скандал со своей допинг-пробой на ОИ

Фигуристка Камилла Валиева впервые высказалась по поводу скандала со своей допинг-пробой на Олимпийских играх. Об этом сообщает РИА Новости.

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Валиева назвала последние дни для нее сложными, отметив, что эмоционально устала. Она добавила, что несмотря ни на что счастлива быть на Олимпиаде и настроена показать свой результат.

Ранее стало известно, что Валиева в декабре сдала положительную допинг-пробу, в которой обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Российское антидопинговое агентстве (РУСАДА) отстранило фигуристку от соревнований, однако спортсменка опротестовала решение и продолжила выступать.

Позже МОК и Международный союз конькобежцев заявили о намерении оспорить отмену отстранения Валиевой. Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции организаций. Одновременно РУСАДА начинает свое расследование в отношении персонала фигуристки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Фигурное Катание
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