Валиева впервые прокомментировала скандал со своей допинг-пробой на ОИ

Валиева назвала последние дни для нее сложными, отметив, что эмоционально устала. Она добавила, что несмотря ни на что счастлива быть на Олимпиаде и настроена показать свой результат.

Ранее стало известно, что Валиева в декабре сдала положительную допинг-пробу, в которой обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Российское антидопинговое агентстве (РУСАДА) отстранило фигуристку от соревнований, однако спортсменка опротестовала решение и продолжила выступать.

Позже МОК и Международный союз конькобежцев заявили о намерении оспорить отмену отстранения Валиевой. Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции организаций. Одновременно РУСАДА начинает свое расследование в отношении персонала фигуристки.

