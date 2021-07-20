Токио-2020. Доступ на Олимпиаду для журналистов - отдельный вид спорта

В страну впускают только при подтвержденном японским правительством плане активности, в котором отображается вся информация об аккредитованном журналисте, включая все объекты, которые он вписал в документ для посещения. Не вписал футбольную арену – турнир пропустил, никто тебя внутрь не пустит.

Японцы исправно присылали инструкции, какое приложение скачать, где зарегистрироваться, какие документы им еще прислать, чтобы актуализировать свои планы. В общем, шаг влево – шаг вправо – могут депортировать.

Честно говоря, представлялось, что Япония - страна более автоматизированная и менее бюрократическая. Но с документами, их подтверждением и одобрением периодически у российской прессы случались задержки на неделю-две. И это при том, что журналистская квота была сокращена, болельщиков не пускают… Подавляющее большинство жителей Японии против Игр, они требовали их переноса, а лучше отмены, но несущая и без того убытки страна решила их не усугублять. Счет потерь идет на миллиарды. Правда, теперь и счет заболевших прибавляется тысячами. Если раньше в Токио за сутки заболевало около 900-1100 человек, сейчас – больше двух тысяч, и это еще прибыли не все гости, спортсмены и тренеры.

Москва за пять дней до церемонии открытия Игр была внесена в список городов с потенциально высоким covid-риском, поэтому до отправления в Японию нужно сдать три теста на инфекцию нового типа и три дня до вылета провести дома на карантине. Одно важное дополнение: сдать тесты можно только в аккредитованных лабораториях: на огромную Россию их всего 10, и подать результаты нужно только в форме, утвержденной японским МИДом. В большинстве лабораторий только разводили руками – они о такой форме не слышали. Но ближе к началу Олимпиады, слава Богу, нужную форму в некоторых лабораториях выдавали. Тем не менее, одну российскую съемочную группу остановили в Финляндии, заставили пересдавать тест, получать справку нужного образца и лететь дальше. Справка обошлась в 300 евро!