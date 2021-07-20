Токио-2020. Доступ на Олимпиаду для журналистов - отдельный вид спорта
За три дня до старта Олимпийских Игр в Токио НСН рассказывает, какой путь преодолевают журналисты и спортсмены, чтобы добраться до главного турнира четырехлетия.
Когда два с половиной года назад «Национальная служба новостей» подавала заявку на аккредитацию на Олимпийские Игры в Токио, мы и предположить не могли, что ждать начала главного турнира четырехлетия придется на год дольше (но тут уж со всем миром), а вдобавок придется заполнять невероятное количество анкет, сдавать не по одному разу ПЦР-тесты на коронавирус, скачивать несколько приложений, которые помогут японским властям отслеживать перемещение журналистов по Токио, выявлять близкие контакты и отправлять на карантин, если ты общался с человеком больше 15 минут (а редко интервью длится меньше), а ему пришел положительный тест. Коллеги вздыхают: «ипотеку оформить было проще»…
Нынешние Игры проходят в условиях тотального контроля за всеми и каждым. Это раньше журналисту, чтобы добраться до принимающей Олимпиаду страны, нужно было получить аккредитацию, оформить визу и заполнить пару анкет. А сейчас, если суммировать все необходимые документы и сложить их в одну стопку, то Лев Николаевич Толстой мог бы перепутать журналиста с автором толмудов.
В страну впускают только при подтвержденном японским правительством плане активности, в котором отображается вся информация об аккредитованном журналисте, включая все объекты, которые он вписал в документ для посещения. Не вписал футбольную арену – турнир пропустил, никто тебя внутрь не пустит.
Японцы исправно присылали инструкции, какое приложение скачать, где зарегистрироваться, какие документы им еще прислать, чтобы актуализировать свои планы. В общем, шаг влево – шаг вправо – могут депортировать.
Честно говоря, представлялось, что Япония - страна более автоматизированная и менее бюрократическая. Но с документами, их подтверждением и одобрением периодически у российской прессы случались задержки на неделю-две. И это при том, что журналистская квота была сокращена, болельщиков не пускают… Подавляющее большинство жителей Японии против Игр, они требовали их переноса, а лучше отмены, но несущая и без того убытки страна решила их не усугублять. Счет потерь идет на миллиарды. Правда, теперь и счет заболевших прибавляется тысячами. Если раньше в Токио за сутки заболевало около 900-1100 человек, сейчас – больше двух тысяч, и это еще прибыли не все гости, спортсмены и тренеры.
Москва за пять дней до церемонии открытия Игр была внесена в список городов с потенциально высоким covid-риском, поэтому до отправления в Японию нужно сдать три теста на инфекцию нового типа и три дня до вылета провести дома на карантине. Одно важное дополнение: сдать тесты можно только в аккредитованных лабораториях: на огромную Россию их всего 10, и подать результаты нужно только в форме, утвержденной японским МИДом. В большинстве лабораторий только разводили руками – они о такой форме не слышали. Но ближе к началу Олимпиады, слава Богу, нужную форму в некоторых лабораториях выдавали. Тем не менее, одну российскую съемочную группу остановили в Финляндии, заставили пересдавать тест, получать справку нужного образца и лететь дальше. Справка обошлась в 300 евро!
Жить разрешается только в аккредитованных отелях. Если кто-то изначально бронировал себе жилье через всем известные ресурсы, пришлось срочно переселяться в те гостиницы, что предложила принимающая сторона. По приезду обязателен трехдневный карантин при том, что у тебя на руках три отрицательных теста, сделанных в России, один в японском аэропорту и впереди тестирование каждые три дня. На 15 минут выпускают из отеля, чтобы купить еды-воды. Можно заказать доставку обедов-ужинов в номер, но что привезут - большой вопрос, всё-таки японская национальная кухня весьма специфическая.
Впрочем, все журналистские неудобства не идут ни в какое сравнение с тем, в каких непростых условиях предстоит соревноваться олимпийцам. Для любого спортсмена Олимпиада – главный турнир в жизни, к нему они идут от первой тренировки и до сего дня. Да, есть те, кто участвует во второй, третьей Олимпиаде, но для 90% атлетов Игры бывают первыми и единственными. А теперь представьте: всю жизнь готовишься, ждешь, тренируешься, убиваешь здоровье (а большой спорт его отнимает быстро), отбираешься на Олимпиаду и выходишь в итоге на стадион с пустыми трибунами. Да, есть камеры, есть немногочисленные журналисты, стаффы, но нет болельщиков. Нет их энергии, их напора, поддержки, крика, аплодисментов. Тебя сопровождает тишина, будто на своих первых школьных стартах, где тебя пришли поддержать мама и папа, а больше никого нет.
Скорее всего, показанные результаты будут не так высоки, какими они могли бы быть, если бы участники имели за плечами большую группу поддержки в виде болельщиков. Да, спортсмены высочайшего класса выкладываются на максимум, умеют концентрироваться в самых сложных условиях. И всё же они – люди, и эмоции никуда не деть.
Уже не первую Олимпиаду с нашей командой (в Токио мы официально именуемся «командой ОКР») летит духовник. Вот уже несколько лет российских олимпийцев окормляет протоиерей Андрей Алексеев, настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове.
«Верующих людей среди спортсменов немало – другое дело, что зачастую эта вера, как говорится, у человека «в душе». Надо понимать, что люди из мира большого спорта существуют в совершенно особенных, очень специфических условиях, часто не позволяющих вырваться вовне и впустить в свою жизнь какой-то иной мир, не связанный напрямую с тренировками и соревнованиями. Это жесткий график, строжайшая дисциплина, множество ограничений и сверхвысокие требования к самому себе. Кроме того, такой человек постоянно сталкивается с определенными вызовами и сложными личностными вопросами. Все это зачастую приводит к размышлениям на «вечные» темы, или, по крайней мере, создает благоприятную почву для начала разговора об этом. Наверное, именно поэтому представители спортивного сообщества так живо и с такой готовностью откликаются на проповедь», - говорит отец Андрей.
Благодаря современным средствам коммуникации сейчас в любой момент можно поговорить с родным человеком на другом конце планеты. Это как раз те позитивные эмоции, которые помогают спортсменам идти вверх к олимпийским вершинам.
До церемонии открытия Олимпиады остается три дня. Ждем открытия, пожалуй, самых странных, самых необычных Игр в истории. И всё же хочется, чтобы они запомнились, прежде всего, спортом высочайшего класса, яркими матчами, красивыми выступлениями, а уже потом всеми этим неудобствами.
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