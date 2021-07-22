«Анклавная Олимпиада». Журова оценила вероятность досрочного завершения Игр

Олимпийская чемпионка уверена, что организаторы будут вынуждены приостановить игры, если число заболевших начнет «исчисляться сотнями».

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 12 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг на сайте оргкомитета «Токио-2020». Двое из зараженных являются иностранными спортсменами, которые проживают на территории Олимпийской деревни.

Организаторы решительно настроены провести Олимпиаду и примут все необходимые дополнительные меры, чтобы избежать роста случае заражения, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Я думаю, что они примут все необходимые меры. Большинство заболевших не спортсмены, а обслуживающий персонал и люди, которые около спорта. Просто сейчас организаторы еще более ответственно подойдут к тестированию и примут дополнительные меры безопасности, чтобы к началу Олимпиады полная анклавность была, не было контакта. Понятное дело, что 12 случаев это некритично, речи о закрытии не идет, но все-таки неприятно. Они очень хотят ее провести, но если заболевшие будут исчисляться сотнями, тогда, конечно, закончат», - рассказала она.

«Претензии к власти – после!» Журова оценила инструкции для российских олимпийцев

При этом Журова призвала не нагнетать обстановку и сфокусироваться на спортивной составляющей мероприятия, так как на сегодняшний день число заболевших сложно назвать критичным.

«Мы сейчас ситуацию раздуваем, я могу сказать, что были случаи, когда спортсмены на Олимпиаде заболевали простудными заболеваниями, когда шел грипп, к примеру, и было даже больше, чем 12 человек», - добавила она.

Также олимпийская чемпионка отметила, что хочет видеть российскую сборную в тройке лидеров, несмотря на то, что добиться этого будет не так просто.

Токио-2020. Доступ на Олимпиаду для журналистов - отдельный вид спорта

«Я всегда говорю, что нам нужен максимальный максимум, можно рассчиытвать войти в «тройку», это будет очень тяжело. Но если не думать о победе и хорошем результате, тогда не надо ехать на Олимпиаду», - подчеркнула Журова.

Ранее каждому российскому спортсмену перед Олимпиадой в Токио вручили специальную инструкцию для общения с иностранными журналистами. В ней, в частности, говорится, что вопросы о Крыме и Донбассе надо оставлять без комментариев, а на вопрос о домогательствах в спорте нужно отвечать, что не сталкивался с харассментом лично, но знаю о существовании этой проблемы во многих странах мира. Светлана Журова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что такая инструкция - это вопрос не свободы слова, а провокаций, которые могут быть.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Олимпиада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры