«Анклавная Олимпиада». Журова оценила вероятность досрочного завершения Игр

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 12 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг на сайте оргкомитета «Токио-2020». Двое из зараженных являются иностранными спортсменами, которые проживают на территории Олимпийской деревни.

Организаторы решительно настроены провести Олимпиаду и примут все необходимые дополнительные меры, чтобы избежать роста случае заражения, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Я думаю, что они примут все необходимые меры. Большинство заболевших не спортсмены, а обслуживающий персонал и люди, которые около спорта. Просто сейчас организаторы еще более ответственно подойдут к тестированию и примут дополнительные меры безопасности, чтобы к началу Олимпиады полная анклавность была, не было контакта. Понятное дело, что 12 случаев это некритично, речи о закрытии не идет, но все-таки неприятно. Они очень хотят ее провести, но если заболевшие будут исчисляться сотнями, тогда, конечно, закончат», - рассказала она.