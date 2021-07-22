«Анклавная Олимпиада». Журова оценила вероятность досрочного завершения Игр
Олимпийская чемпионка уверена, что организаторы будут вынуждены приостановить игры, если число заболевших начнет «исчисляться сотнями».
Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 12 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг на сайте оргкомитета «Токио-2020». Двое из зараженных являются иностранными спортсменами, которые проживают на территории Олимпийской деревни.
Организаторы решительно настроены провести Олимпиаду и примут все необходимые дополнительные меры, чтобы избежать роста случае заражения, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
«Я думаю, что они примут все необходимые меры. Большинство заболевших не спортсмены, а обслуживающий персонал и люди, которые около спорта. Просто сейчас организаторы еще более ответственно подойдут к тестированию и примут дополнительные меры безопасности, чтобы к началу Олимпиады полная анклавность была, не было контакта. Понятное дело, что 12 случаев это некритично, речи о закрытии не идет, но все-таки неприятно. Они очень хотят ее провести, но если заболевшие будут исчисляться сотнями, тогда, конечно, закончат», - рассказала она.
При этом Журова призвала не нагнетать обстановку и сфокусироваться на спортивной составляющей мероприятия, так как на сегодняшний день число заболевших сложно назвать критичным.
«Мы сейчас ситуацию раздуваем, я могу сказать, что были случаи, когда спортсмены на Олимпиаде заболевали простудными заболеваниями, когда шел грипп, к примеру, и было даже больше, чем 12 человек», - добавила она.
Также олимпийская чемпионка отметила, что хочет видеть российскую сборную в тройке лидеров, несмотря на то, что добиться этого будет не так просто.
«Я всегда говорю, что нам нужен максимальный максимум, можно рассчиытвать войти в «тройку», это будет очень тяжело. Но если не думать о победе и хорошем результате, тогда не надо ехать на Олимпиаду», - подчеркнула Журова.
Ранее каждому российскому спортсмену перед Олимпиадой в Токио вручили специальную инструкцию для общения с иностранными журналистами. В ней, в частности, говорится, что вопросы о Крыме и Донбассе надо оставлять без комментариев, а на вопрос о домогательствах в спорте нужно отвечать, что не сталкивался с харассментом лично, но знаю о существовании этой проблемы во многих странах мира. Светлана Журова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что такая инструкция - это вопрос не свободы слова, а провокаций, которые могут быть.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+24 471 / сут.
Умерли
152 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 660 / сут.
- Песков прокомментировал учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети
- Суд оштрафовал Telegram на 11 млн рублей
- Песков заявил, что Россия готова обсудить продление транзита газа через Украину
- Познер назвал своих любимых французских певцов
- Матерное граффити с Лавровым появилось в Лондоне
- Суд изъял имущество экс-сенатора Арашукова на 1,5 млрд рублей
- Рубль вновь стал одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака»
- Один из подозреваемых по делу начальника ГИБДД Ставрополья госпитализирован
- Акимов, Греф, Костин и Задорнов предупредили ЦБ о рисках из-за регулирования экосистем
- Действие особого карантинного режима продлили в Азербайджане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru