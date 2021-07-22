Черданцев: Олимпийское движение нуждается в реформах

Георгий Черданцев: «На мой взгляд, здесь правы оба - и господин Поздняков, и господин Познер. Думаю, что Олимпийское движение нуждается в реформах. Я неоднократно слышал от действующих спортсменов, что Олимпийские Игры, к сожалению, превращаются или уже превратились в междусобойчик и развлечение для членов Международного Олимпийского Комитета. А все-таки Олимпийские Игры должны быть праздником спорта, где все честно соревнуются друг с другом, кто сильнее индивидуально или командно в том или ином виде спорта», - заявил он Радиоточке НСН.

