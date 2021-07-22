Черданцев: Олимпийское движение нуждается в реформах
Телеведущий и спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В ОКР отреагировали на слова Познера о ненужности Олимпиады
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на слова журналиста Владимира Познера, который усомнился в целесообразности проведения Олимпиады. «Олимпиада нужна, чтобы не разбить мечту спортсменов», — убежден глава ОКР. Он также выразил надежду на то, что в ходе соревнований политика обсуждаться не будет
Георгий Черданцев: «На мой взгляд, здесь правы оба - и господин Поздняков, и господин Познер. Думаю, что Олимпийское движение нуждается в реформах. Я неоднократно слышал от действующих спортсменов, что Олимпийские Игры, к сожалению, превращаются или уже превратились в междусобойчик и развлечение для членов Международного Олимпийского Комитета. А все-таки Олимпийские Игры должны быть праздником спорта, где все честно соревнуются друг с другом, кто сильнее индивидуально или командно в том или ином виде спорта», - заявил он Радиоточке НСН.
На Олимпиаде в Японии заявили о новых заражениях коронавирусом
Оргкомитет Олимпиады в Японии объявил о новых 12 случаях заражения коронавирусом, об этом говорится в отчете на сайте «Токио-2020».
Георгий Черданцев: «Мне кажется, что на эти новости вообще не стоит обращать внимание или предавать им особое значение. Пандемия, к сожалению, пока еще не закончилась и случаи заражения и среди спортсменов, и обычных людей происходят и будут происходить, пока, как объяснено, человечество не наберет соответствующий коллективный иммунитет», - сказал телеведущий.
Режиссера церемоний на Олимпиаде отстранили из-за шутки про холокост
Режиссер церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио Кентаро Кобаяси был отстранен от работы после скандала с шуточным роликом с его участием. В сети распространилась запись выступления 1998 года, на которой режиссер, будучи членом комедийного дуэта Rahmens, в одном из скетчей предложил «поиграть в холокост», разбрасывая вырезанных из бумаги человечков.
Георгий Черданцев: «Мне кажется, эта новость говорит о том, что отсутствие этического кода, это проблема вне национальности. И мне кажется очень важно для любого человека, который выступает публично, следовать одной очень простой поговорке «семь раз отмерь, один - отрежь». То есть в данном случае, 10 раз подумай, прежде чем сказать, особенно, если хочешь пошутить», - посоветовал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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