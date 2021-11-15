Сделаем, как сербы? Булыкин верит в выход сборной России на ЧМ-2022
Дмитрий Булыкин сказал НСН, что все забыли бы про качество игры, если бы Россия удержала ничью с Хорватией и вышла на чемпионат мира.
Сборная России по футболу способна повторить подвиг сербов и выйти на чемпиона мира через «стыковые матчи», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин.
Сборная России проиграла накануне в гостях Хорватии 0:1, заняла второе место в группе и теперь будет пробиваться на ЧМ-2022 через так называемые «стыковые матчи», в которых, в частности, примут участие сборные Португалии, Швеции и ряд других сильных команд.
«По силам ли сборной России теперь пройти на ЧМ? Всё реально. Нужно думать о хорошем, и настраиваться на победу. Все бывает, например, Сербия пробилась на чемпионат мира (обыграв в гостях Португалию – прим. НСН). Возможности будут, главное, как будут себя вести игроки сборной. Сборной надо прибавить в атакующей игре, чтобы забивать, как было, например с Кипром. Но это мы играли со слабой сборной, а хочется, чтобы ребята со всеми сборными не боялись играть в смелый футбол, забивать и прессинговать на чужой половине поля. Все это ребята умеют, были бы силы и желание. Так что будем болеть за нашу сборную в стыковых матчах и надеяться, что у нее получится», - сказал Булыкин.
Болельщики сборной России были огорчены не только результатом, но и игрой команды. Сборная Валерия Карпина не нанесла за матч ни одного удара в створ ворот, проиграв Хорватии по ударам с катастрофическим перевесом 2:19.
«Изначально план был совершенно другой. Но не получилось ничего, перешли на крайний вариант – отстоять счет. Я думаю, что если бы нас не устраивала ничья, то был бы другой футбол. Но здесь играли на результат, на ничью. К сожалению, не получилось. Такие игры бывают. На чемпионате мира с испанцами получилось так сыграть и недавно со словаками получилось. А на этот раз не получилось. К сожалению, это был очень важный матч для сборной в турнирном плане, и теперь придется ждать стыковых матчей», - отметил в этой связи экс-игрок «Динамо», «Локомотива» и амстердамского «Аякса».
По мнению Булыкина, если бы сборной России удалось удержать ничью и занять первое место в группе, все забыли бы про плохое качество игры.
«Я думаю, в первую очередь, не получилось психологически хорошо сыграть, решили сыграть «на счет», но отстоять его не получилось. К сожалению, произошла роковая ошибка. Если бы не эта ошибка, то игру бы забыли, а нужный результат был бы достигнут. Но не получилось ни того, ни того, поэтому обрушились на сборную с критикой», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Команды, занявшие первые места в отборочных группах, напрямую вышли на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. От Европы туда уже отобрались Бельгия, Германия, Дания, Испания, Сербия, Франция и Хорватия.
Команды, занявшие вторые места, разыграют еще три путевки на ЧМ через так называемые «стыковые матчи». 12 команд будут поделены на три «пути плей-офф», которые будут состоять из полуфиналов и финалов.
Помимо сборной России право сыграть в плей-офф уже получили сборные Португалии, Швеции, Северной Македонии, Шотландии и Австрии. Также там могут оказаться сильные сборные Швейцарии и Украины, а при определенных раскладах даже Италия и Нидерланды.
Ранее экс-игрок сборной России Александр Мостовой в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что у сборной России много лишнего пафоса, понтов и хайпа, но нет качественной игры.
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