Сделаем, как сербы? Булыкин верит в выход сборной России на ЧМ-2022

«По силам ли сборной России теперь пройти на ЧМ? Всё реально. Нужно думать о хорошем, и настраиваться на победу. Все бывает, например, Сербия пробилась на чемпионат мира (обыграв в гостях Португалию – прим. НСН). Возможности будут, главное, как будут себя вести игроки сборной. Сборной надо прибавить в атакующей игре, чтобы забивать, как было, например с Кипром. Но это мы играли со слабой сборной, а хочется, чтобы ребята со всеми сборными не боялись играть в смелый футбол, забивать и прессинговать на чужой половине поля. Все это ребята умеют, были бы силы и желание. Так что будем болеть за нашу сборную в стыковых матчах и надеяться, что у нее получится», - сказал Булыкин.

Болельщики сборной России были огорчены не только результатом, но и игрой команды. Сборная Валерия Карпина не нанесла за матч ни одного удара в створ ворот, проиграв Хорватии по ударам с катастрофическим перевесом 2:19.

«Изначально план был совершенно другой. Но не получилось ничего, перешли на крайний вариант – отстоять счет. Я думаю, что если бы нас не устраивала ничья, то был бы другой футбол. Но здесь играли на результат, на ничью. К сожалению, не получилось. Такие игры бывают. На чемпионате мира с испанцами получилось так сыграть и недавно со словаками получилось. А на этот раз не получилось. К сожалению, это был очень важный матч для сборной в турнирном плане, и теперь придется ждать стыковых матчей», - отметил в этой связи экс-игрок «Динамо», «Локомотива» и амстердамского «Аякса».

По мнению Булыкина, если бы сборной России удалось удержать ничью и занять первое место в группе, все забыли бы про плохое качество игры.

«Я думаю, в первую очередь, не получилось психологически хорошо сыграть, решили сыграть «на счет», но отстоять его не получилось. К сожалению, произошла роковая ошибка. Если бы не эта ошибка, то игру бы забыли, а нужный результат был бы достигнут. Но не получилось ни того, ни того, поэтому обрушились на сборную с критикой», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Команды, занявшие первые места в отборочных группах, напрямую вышли на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. От Европы туда уже отобрались Бельгия, Германия, Дания, Испания, Сербия, Франция и Хорватия.

Команды, занявшие вторые места, разыграют еще три путевки на ЧМ через так называемые «стыковые матчи». 12 команд будут поделены на три «пути плей-офф», которые будут состоять из полуфиналов и финалов.