«Хайп, пафос и понты»: Мостовой считает, что сборной России «надо быть скромнее»

«И Дзюба закрыл (этот вопрос – прим. НСН), и Карпин закрыл, правильно. Так и должно было быть. По крайней мере, мы сейчас не будем слышать эти разговоры, которые постоянно поднимаются. Много было лишнего. Понты, пафос, все равно он у нас есть и будет, в последнее время его предостаточно. У этой сборной сама игра ушла на вторые-третьи роли. У нас говорят про другое. При этом из пяти игр, которые были, только полтора тайма сыграли нормально, а остальные мучаемся. Сейчас на первом месте лайки, хайп и тому подобное», - подчеркнул Мостовой.

При этом он напомнил, что пока результат есть – тренер «на коне», однако успехи в России быстро забываются.

«Я всегда говорю, что результат есть – и всё, все на коне. У Черчесова тоже такое было, и у других было. Результаты был – и все танцуют, на руках их носят, поют, кричат, как только нет результата – все, сразу забыли. У Слуцкого так было – орали, кричали, чего только не было, потом обкакались везде – и тишина, никто ничего про него не говорит. Поэтому нужно спокойнее и скромнее быть, но это не всем дано» - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

После назначения на пост главного тренера сборной России Карпин не вызвал Дзюбу на сентябрьские матчи, а в октябре Дзюба сам отказался от игр за национальную команду, сославшись на плохую форму. В итоге форвард не получил приглашения и на ноябрьские матчи.

По данным СМИ, конфликт между Карпиным и Дзюбой начался еще в 2009 году, когда оба они были в «Спартаке». Дзюба рассказывал об угрозах со стороны Карпина.

«Много угроз я услышал: Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился», - приводил Дзюба высказывания Карпина.