«Хайп, пафос и понты»: Мостовой считает, что сборной России «надо быть скромнее»
Постоянные разговоры о Карпине и Дзюбе мешали сборной России, но пока есть результат, тренер будет «на коне», сказал НСН Александр Мостовой.
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал правильным решение главного тренера сборной Валерия Карпина «поставить точку» в истории с Артемом Дзюбой.
Ранее Карпин заявил, что «поставил точку» в истории с экс-капитаном сборной России и больше не рассчитывает на Дзюбу.
«И Дзюба закрыл (этот вопрос – прим. НСН), и Карпин закрыл, правильно. Так и должно было быть. По крайней мере, мы сейчас не будем слышать эти разговоры, которые постоянно поднимаются. Много было лишнего. Понты, пафос, все равно он у нас есть и будет, в последнее время его предостаточно. У этой сборной сама игра ушла на вторые-третьи роли. У нас говорят про другое. При этом из пяти игр, которые были, только полтора тайма сыграли нормально, а остальные мучаемся. Сейчас на первом месте лайки, хайп и тому подобное», - подчеркнул Мостовой.
При этом он напомнил, что пока результат есть – тренер «на коне», однако успехи в России быстро забываются.
«Я всегда говорю, что результат есть – и всё, все на коне. У Черчесова тоже такое было, и у других было. Результаты был – и все танцуют, на руках их носят, поют, кричат, как только нет результата – все, сразу забыли. У Слуцкого так было – орали, кричали, чего только не было, потом обкакались везде – и тишина, никто ничего про него не говорит. Поэтому нужно спокойнее и скромнее быть, но это не всем дано» - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
После назначения на пост главного тренера сборной России Карпин не вызвал Дзюбу на сентябрьские матчи, а в октябре Дзюба сам отказался от игр за национальную команду, сославшись на плохую форму. В итоге форвард не получил приглашения и на ноябрьские матчи.
По данным СМИ, конфликт между Карпиным и Дзюбой начался еще в 2009 году, когда оба они были в «Спартаке». Дзюба рассказывал об угрозах со стороны Карпина.
«Много угроз я услышал: Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился», - приводил Дзюба высказывания Карпина.
Со своей стороны, Карпин отшучивался на эту тему, а после назначения главным тренером сборной России пообещал, что их личные отношения с Дзюбой «останутся за бортом» и не будут влиять на состав сборной.
Сборная России по футболу проведет сегодня в Санкт-Петербурге отборочный матч Чемпионата Мира-2022 против Кипра. 14 ноября Россия сыграет в гостях с Хорватией.
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