«Футбола не было!» Сборная России увязла в Хорватии по пути на ЧМ

У кого-то — например, у комментаторов Матч ТВ, но не у ветерана «Спартака» Евгения Ловчева, наблюдавшего игру в студии вместе с ними. Эксперты поругались в прямом эфире.



- Ты во что играл?! - задал обезоруживающий вопрос Евгений Серафимович, после чего у комментатора с 20-летним стажем Константина Генича уже не было шансов сгладить остроту дискуссии.



Ловчев был крайне недоволен игрой и прямо заявил, что журналисты «обманывают народ» и что это «говно редкое, а не футбол». Генич настаивал, что нулевая ничья — вполне приемлемый результат с точки зрения турнирных раскладов.



- Если будет 0:0, после игры мне пихайте. А вот если будет 1:0, я вам напихаю, - отрезал Ловчев и ушёл из студии.