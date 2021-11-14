«Футбола не было!» Сборная России увязла в Хорватии по пути на ЧМ
Это не слёзы, а всего лишь дождь...
Сборная России по футболу впервые проиграла под руководством главного тренера Валерия Карпина — под проливным дождем на превратившемся в болото поле хорватского Сплита. К сожалению, именно этот матч был самым важным: в результате поражения россияне уступили путевку на чемпионат мира в Катаре Хорватии, наше попадание на мундиаль теперь под большим вопросом.
Весь первый тайм российская команда организованно оборонялась под натиском хорватов, которым в родных стенах нужна была только победа. Несколько раз сборную России спас вратарь Матвей Сафонов. Только к концу тайма подопечным Валерия Карпина удалось совершить несколько вылазок к воротам соперника, и перед уходом на перерыв у кого-то даже могло возникнуть ощущение, что ситуация под контролем, ведь гостям из России ничьей было достаточно.
У кого-то — например, у комментаторов Матч ТВ, но не у ветерана «Спартака» Евгения Ловчева, наблюдавшего игру в студии вместе с ними. Эксперты поругались в прямом эфире.
- Ты во что играл?! - задал обезоруживающий вопрос Евгений Серафимович, после чего у комментатора с 20-летним стажем Константина Генича уже не было шансов сгладить остроту дискуссии.
Ловчев был крайне недоволен игрой и прямо заявил, что журналисты «обманывают народ» и что это «говно редкое, а не футбол». Генич настаивал, что нулевая ничья — вполне приемлемый результат с точки зрения турнирных раскладов.
- Если будет 0:0, после игры мне пихайте. А вот если будет 1:0, я вам напихаю, - отрезал Ловчев и ушёл из студии.
Эмоции через край у всех, кто сейчас смотрит сборную 🔥— Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021
Евгений Серафимыч не выдержал и ушел из студии @matchpremier 😡 pic.twitter.com/EDuUWfO5pc
К сожалению, заслуженный мастер спорта оказался прав. В начале второго тайма газон стадиона в Сплите размок до состояния болота, в котором мяч практически не катился. Казалось, погода окончательно уравняла возможности сборных России и Хорватии, замаскировав разницу в классе: отбиваться было проще, чем создавать. Но за 10 минут до конца матча очередной навес хорватов неловко срезал в свои ворота защитник Федор Кудряшов. Как говорится, несчастный случай.
Отыграться в оставшееся время сборной России не удалось, хотя как минимум один голевой момент был: слегка не попал под перекладину своим ударом из-за штрафной Вячеслав Караваев.
Кудряшов, который на протяжении полутора таймов смотрелся довольно надежно, а после автогола явно доигрывал матч через душевную и физическую боль, первым ушел с поля в подтрибунное помещение, избегая внимания болельщиков. Сразу после роковой оплошности, на эмоциях, его поддержали бы немногие. «Лучше бы ты не выходил играть, кривоногий», «Красава! Гражданство Хорватии теперь можно получить!», «Ты не уровень сборной», - неслось вдогонку Кудряшову, но уже на его странице в Instagram.
Команда Кудряшова, однако, поддержала, сообщил после матча Валерий Карпин. «Это могло случиться с каждым - любому могло попасть в плечо, колено, куда угодно», - цитирует его журналист Сергей Егоров. По мнению Карпина, главное, что не получилось у сборной России — контригра с мячом: обороняться 90 минут без мяча практически невозможно.
«Футбола почти не было. В первом тайме ещё местами. Во втором никакого. Наши делали все, что могли. Но по такой погоде заползти могло все что угодно!!! Особенно при том, что мяч из нашей штрафной выходил редко», - написал в Telegram спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
В РФС уже дали понять, что Карпин продолжит работу со сборной: задача выйти на ЧМ-2022 в Катаре сохраняется, но теперь сделать это будет ещё сложнее. Необходимо выигрывать два «стыковых» матча в марте, в числе потенциальных соперников — Шотландия, Турция, Австрия, Украина, Чехия или даже Нидерланды, причем на втором этапе могут попасться ещё более сильные сборные — например, Швейцария. Жеребьевка пройдет 26 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 823 / сут.
Умерли
255 тыс.+1 219 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+29 821 / сут.
- Россия проиграла Хорватии
- В Луганске рассказали, что украинские военные повредили газопровод
- Глава ОАК раскрыл планы по производству истребителя Checkmate
- Украинские военные опровергли заявление об уничтожении мигрантов при прорыве границы с Белоруссией
- На Украине ждут «наступления» России на Киев на фоне миграционного кризиса
- Стала известна страна, провоцирующая войну Запада с Россией
- Более 2 миллионов петербуржцев привились от COVID-19
- В Москве открыли памятник Армену Джигарханяну
- Диалог начался. Минск и ЕС обсуждают миграционный кризис на польско-белорусской границе
- В китайском городе Хэйхэ выявили коронавирус на товарах из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru