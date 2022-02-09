«Если это правда, это больно!» Роднина о подозрении на допинг Валиевой

Ударом в спину назвала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина информацию о возможном допинге у лидера сборной России по фигурному катанию Камилы Валиевой.

«Это больно, если это правда. Очень обидно. Если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка. В данной ситуации Валиева - нарушитель всех законов России. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга вплоть до лишения свободы, как и в других странах» - заявила Роднина.

По её словам, до сих пор никого не привлекали по этому закону.

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«Проделана такая колоссальная работа. Буквально вся страна трудилась над этим. О чем она думала? Если это действительно так», - возмущается легенда спорта.

Допинг-проба, которая показала наличие запрещенного вещества, была сдана Камилой Валиевой в декабре, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

Журналист Василий Конов в своем Telegram-канале утверждает, что в допинг-пробе фигуристки было найдено вещество триметазидин.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обвинил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в попытке «по-хамски» выбить с Олимпиады в Пекине фигуристку Камилу Валиеву и сборную России.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:ДопингПекинОлимпиадаФигурное КатаниеИрина Роднина
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