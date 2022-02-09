«Если это правда, это больно!» Роднина о подозрении на допинг Валиевой
Ударом в спину назвала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина информацию о возможном допинге у лидера сборной России по фигурному катанию Камилы Валиевой.
«Это больно, если это правда. Очень обидно. Если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка. В данной ситуации Валиева - нарушитель всех законов России. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга вплоть до лишения свободы, как и в других странах» - заявила Роднина.
По её словам, до сих пор никого не привлекали по этому закону.
«Проделана такая колоссальная работа. Буквально вся страна трудилась над этим. О чем она думала? Если это действительно так», - возмущается легенда спорта.
Допинг-проба, которая показала наличие запрещенного вещества, была сдана Камилой Валиевой в декабре, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.
Журналист Василий Конов в своем Telegram-канале утверждает, что в допинг-пробе фигуристки было найдено вещество триметазидин.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обвинил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в попытке «по-хамски» выбить с Олимпиады в Пекине фигуристку Камилу Валиеву и сборную России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- Грызлов: Киев продолжает стягивать войска к Донбассу
- Беспилотники планируется интегрировать в воздушное пространство РФ к 2030 году
- «Если это правда, это больно!» Роднина о подозрении на допинг Валиевой
- Сбербанк назвал популярные схемы мошенничества
- Посол в США Антонов опасается выдворения из Вашингтона
- Минздрав: Жириновский в стабильном состоянии
- «Какого х***!» Губерниев обвинил WADA в «скрытом» допинг-тесте Валиевой
- Москва готова обсудить с Берлином снятие ограничений со СМИ
- Годовая инфляция в РФ с начала года ускорилась до 8,8%
- В Госдуму внесли законопроект об обязательных пабликах госорганов в соцсетях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru