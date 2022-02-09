«Если это правда, это больно!» Роднина о подозрении на допинг Валиевой

Ударом в спину назвала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина информацию о возможном допинге у лидера сборной России по фигурному катанию Камилы Валиевой.

«Это больно, если это правда. Очень обидно. Если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка. В данной ситуации Валиева - нарушитель всех законов России. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга вплоть до лишения свободы, как и в других странах» - заявила Роднина.

По её словам, до сих пор никого не привлекали по этому закону.