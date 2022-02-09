СМИ: Перенос награждения фигуристов связан с допинг-тестом Валиевой

Отмечается, что церемония награждения должна была состояться 8 февраля.

По данным издания, Совет Международного союза конькобежцев (ISU) подтвердил, что задержка награждения связана с юридическим вопросом по допинг-тесту, который сдал один из российских фигуристов.

Inside the Games отмечает, что подозрение вызывает сложный элемент — четверной прыжок, который еще никто успешно не выполнял на Олимпиаде.

По информации издания, ситуация может осложниться тем, что Валиева не достигла 16-летнего возраста, а значит, не сможет понести полную ответственность за применение допинга.

Ранее издание The Guardian подтвердило, что допинг-препарат, который принял один из российских фигуристов, «не предназначен для улучшения результатов». Ожидается, что юристы примут решение по этому вопросу уже завтра.

