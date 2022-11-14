«Толерантность и харам»: Запад обрушился на Катар перед ЧМ-2022

ЛИПА, ЖЕНЫ И ПЕСОК

Сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина должна была играть в марте «стыковые матчи» к Чемпионату мира, однако ее отстранили от них на фоне событий на Украине.

Пропустит ЧМ, но уже из-за спортивного фиаско, действующий чемпион Европы, сборная Италия. Украина также не сыграет в Катаре из-за поражения в стыковом матче от Уэльса.

Однако в Германии, Англии, Дании, США и других странах не утихает недовольство тем, что ЧМ пройдет в Катаре.

В частности, британская певица Дуа Липа сообщила, что не поедет в Катар для выступления на церемонии открытия главного футбольного турнира планеты.

«Ходят слухи, что я буду выступать на церемонии открытия чемпионата мира. Я не буду выступать и никогда не участвовала в каких-либо переговорах о выступлении. Я с нетерпением жду возможности посетить Катар, когда он выполнит все обещания в области прав человека, данные им, когда он получил право принимать гостей», — пояснила Липа.

Между тем сборная Дании по футболу поедет в Катар без семей из-за нарушений прав человека в этой стране.

«Мы не хотим способствовать генерации прибыли для Катара, поэтому решили максимально сократить нашу туристическую активность. Раньше жёны и подруги игроков путешествовали с нами на крупные турниры, но в этот раз мы решили действовать иначе», — заявил менеджер Датского футбольного союза (DBU) Якоб Хойер.

О бойкоте ЧМ-2022 объявили шесть французских городов. В этой связи в Париже, Марселе, Страсбуре, Лилле, Реймсе и Бордо не будут организовывать массовых мероприятий, связанных с Чемпионатом мира.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что лучше не давать проводить крупные турниры таким странам, как Катар.

«Нужно делать так, чтобы присуждение будущих международных турниров и организация были связаны со стандартами прав человека», - сказала министр, после чего Германия получила ноту протеста от Катара, где сочли эти заявления «неприемлемыми и провокационными».

При этом протесты начались еще весной. В частности, в апреле немецкий художник Фолькер-Йоханнес Триб организовал перформанс перед штаб-квартирой ФИФА в Цюрихе. Там были выгружены 6500 мешков с песком в форме футбольных мячей, символизирующих количество рабочих-мигрантов, погибших при строительстве стадионов в Катаре.

