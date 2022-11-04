Журналисты отговаривают болельщиков от поездки на ЧМ-2022 в Катар
Американский журнал The Time поместил на обложку свежего номера снимок спортивного комплекса в Катаре, где пройдет чемпионат мира по футболу (ЧМ-2022), сообщает телеканал «360».
При этом СМИ попытались отговорить фанатов от поездки в эту страну. Заголовок издания гласит: «Опасная игра. Тысячи мигрантов скончались во время подготовки Катара к мундиалю. На фоне мирового глобального потепления это только начало». Эту тему журналисты подняли после того, как власти Катара отказались делиться газом с Западом. Теперь США и американские СМИ решили объявить арабское государство своим новым врагом.
Ранее власти Катара пригрозили приостановить поставки газа в Европу. Это произойдет при введении потолка цен на российские энергоносители, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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