При этом СМИ попытались отговорить фанатов от поездки в эту страну. Заголовок издания гласит: «Опасная игра. Тысячи мигрантов скончались во время подготовки Катара к мундиалю. На фоне мирового глобального потепления это только начало». Эту тему журналисты подняли после того, как власти Катара отказались делиться газом с Западом. Теперь США и американские СМИ решили объявить арабское государство своим новым врагом.

Ранее власти Катара пригрозили приостановить поставки газа в Европу. Это произойдет при введении потолка цен на российские энергоносители, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

