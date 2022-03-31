«Судьбоносный день!» Россия «выдыхает» после решения ФИФА и ругает Польшу

ПОЖАЛУЙСТА, ОСТАНОВИТЕСЬ!

В повестке 72-го конгресса ФИФА был пункт «Приостановление или исключение члена организации», серьезно испугавший российских журналистов.

«Российский футбол замер в ожидании. И это не высокопарные слова ради очередного хайпа», - писал в преддверии форума «МК», предвещая, что в последний день марта «решится судьба российских клубов и сборной».

«Применят ли санкцию к РФС? Эту возможность исключать нельзя», - интриговал «Спорт-Экспресс».

«Чемпионат», начиная «пожалуй, самый важный онлайн года», писал, что сегодня «без преувеличения судьбоносный день для футбола РФ». При этом слово «Россия» никто из чиновников ФИФА перед конгрессом не называл.

И около полудня четверга пришла приятная, но неожиданная новость. Россию не исключили из ФИФА и даже не поднимали такой вопрос. При этом было приостановлено членство в ФИФА Пакистана, Зимбабве и Кении.

Тем не менее, президент ФИФА Джанни Инфантино все же высказался по теме, которая у всех на устах.

«Последний чемпионат Европы, организацией которого я занимался с УЕФА, проходил на Украине и в Польше. Последний чемпионат мира — в России, в 2018 году, и это было великолепно. Но всё это не решило проблемы в мире и даже проблемы в регионе. Обращаюсь ко всем государствам в мире: пожалуйста, остановите все конфликты! Ради наших детей, ради нашего будущего. Пожалуйста, объединитесь! Футбол должен помогать в этом», — сказал Инфантино.

Кроме того, на Конгрессе ФИФА проголосовали за решение сделать русский язык одним из шести официальных языков организации.

«Россию оставили в ФИФА, а русский язык сделали одним из официальных. Что это значит?» - недоумевает «Спорт-Экспресс», подводя итоги дня, «который мог стать фатальным для России».