«Судьбоносный день!» Россия «выдыхает» после решения ФИФА и ругает Польшу
Инфантино призвал «остановить все конфликты», Валуев предложил сыграть в игру «who is who», а ведущий «Матч ТВ» пожелал удачи «мерзким тварям».
Российский футбол одержал в четверг первую большую победу с начала санкционного урагана, обрушившегося на спортсменов из-за спецоперации на Украине.
Прошедший в Катаре Конгресс ФИФА не стал исключать Россию или приостанавливать ее членство в Международной федерации футбола, чего боялись российские СМИ.
На этом фоне растет волна негатива к сборной Польши, которая, отказавшись от игры с Россией и инициировав отстранение нашей сборной и клубов от всех турниров, все-таки пробилась на Чемпионат мира-2022.
ПОЖАЛУЙСТА, ОСТАНОВИТЕСЬ!
В повестке 72-го конгресса ФИФА был пункт «Приостановление или исключение члена организации», серьезно испугавший российских журналистов.
«Российский футбол замер в ожидании. И это не высокопарные слова ради очередного хайпа», - писал в преддверии форума «МК», предвещая, что в последний день марта «решится судьба российских клубов и сборной».
«Применят ли санкцию к РФС? Эту возможность исключать нельзя», - интриговал «Спорт-Экспресс».
«Чемпионат», начиная «пожалуй, самый важный онлайн года», писал, что сегодня «без преувеличения судьбоносный день для футбола РФ». При этом слово «Россия» никто из чиновников ФИФА перед конгрессом не называл.
И около полудня четверга пришла приятная, но неожиданная новость. Россию не исключили из ФИФА и даже не поднимали такой вопрос. При этом было приостановлено членство в ФИФА Пакистана, Зимбабве и Кении.
Тем не менее, президент ФИФА Джанни Инфантино все же высказался по теме, которая у всех на устах.
«Последний чемпионат Европы, организацией которого я занимался с УЕФА, проходил на Украине и в Польше. Последний чемпионат мира — в России, в 2018 году, и это было великолепно. Но всё это не решило проблемы в мире и даже проблемы в регионе. Обращаюсь ко всем государствам в мире: пожалуйста, остановите все конфликты! Ради наших детей, ради нашего будущего. Пожалуйста, объединитесь! Футбол должен помогать в этом», — сказал Инфантино.
Кроме того, на Конгрессе ФИФА проголосовали за решение сделать русский язык одним из шести официальных языков организации.
«Россию оставили в ФИФА, а русский язык сделали одним из официальных. Что это значит?» - недоумевает «Спорт-Экспресс», подводя итоги дня, «который мог стать фатальным для России».
«WHO IS WHO!» СЕМИН РАДУЕТСЯ, ГАЗЗАЕВ ОПАСАЕТСЯ, ВАЛУЕВ ВЫДЫХАЕТ
В России радостно встретили решение ФИФА, допустив, что теперь можно попробовать снять санкции с клубов и сборных.
«Пока мы всё равно не будем играть нигде. Но большая честь конгрессу за то, что они не рассматривали такое решение. 211 федераций не стали смешивать политику и спорт. Это колоссальное достижение. Они выстояли под давлением и приняли абсолютно правильное решение», - сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «Чемпионату».
Тем временем, 150-килограммовый боксер-депутат Николай Валуев громко выдохнул.
«Выдохнули! Хорошая новость! А в какой-то степени даже неожиданное решение. Ожидал, что будет хуже. Приятно! ФИФА показала политическую неангажированость. В отличие от Международного олимпийского комитета», - сказал Валуев «Спорт-Экспрессу».
При этом он предложил сыграть в интересную игру.
«Давайте сыграем на сопоставление: who is who? Ярким примером политической ангажированности выставляем МОК, а в противопоставление возьмем ФИФА, где наш случай показал свободу спорта от политики», - указал парламентарий.
Легендарный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал решение ФИФА «замечательным».
А вот не менее легендарный тренер ЦСКА Валерий Газзаев призвал остерегаться «старшего брата».
«К сожалению, спорт и политика слились. Все спортивные федерации и крупные международные турниры не должны касаться политики. А получается — как старший брат скажет, так они всё и выполняют. Будем надеяться, что это первый шаг к возвращению наших клубов, сборной в международные турниры», - сказал Газзаев.
Со своей стороны, бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец отметил, что, «когда торжествует правда, добро, интересы зрителей и игроков, кроме радости это ничего не вызывает».
Между тем, у большинства болельщиков возник другой резонный вопрос.
«Бред какой-то. Тогда уж давайте нам стыки с Польшей!» - написал maxkolvolgarastra, а chelovek91 предположил, что у ФИФА «шизофрения», предложив свою схему дальнейших действий: «Если не исключают, то пусть тогда будет по справедливости - Польша отказалась играть, гиенам технарь, и матч Россия Швеция за выход на Чемпионат Мира».
При этом были и те, кто озаботился судьбой Пакистана и Кении, которым все-таки досталось от ФИФА.
«Ахаха! А Пакистан за шо? Они все мячи на мировые соревнования же шьют!» - удивился zapobedu89.
«Кения просто обязана теперь не давать УЕФА свой прекрасный чай и кофе». – посоветовал африканцам radullov.
УДАЧИ ВАМ, «МЕРЗКИЕ ТВАРИ»
Тем временем, «польский вопрос» пока остается в России не закрытым.
После того, как эта сборная отказалась играть «стыковой матч» с командой Валерия Карпина, пошла цепная реакция, итог которой оказался для наших клубов и сборных неутешительным.
Польша пробилась на Чемпионат Мира, обыграв 29 марта Швецию 2:0, однако Юрий Семин говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что эта ситуация «необъективная и несправедливая».
«В этой группе была явно несправедливая ситуация. Во-первых, не дали возможность сыграть России. Второй момент – шведы провели два матча, а поляки один. При этом у шведов был очень маленький промежуток для восстановления перед игрой с Польшей, а это очень важный фактор. Так что необъективности в этой группе было очень много», - объяснил Юрий Павлович.
Однако не все были так сдержаны в выражениях.
«Хочу от себя сказать, не от лица канала, а конкретно от себя. Сборной Польши, и Левандовскому в том числе, я желаю крупнейшего провала на чемпионате мира. Ребята, «удачи» вам, вы мерзкие твари. Всем пока», - сказал ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов в финале передачи «Есть тема», посматривая вверх на режиссера.
В этой программе, в частности, показали кадры из матча Польша – Швеция, в ходе которого болельщики восточноевропейской сборной скандировали оскорбительное: «Ruska kurwa!» Правда, справедливости ради, отношения между футбольными хулиганами России и Польши были крайне враждебными задолго до событий на Украине.
За комментатора «Матч ТВ», которого при других обстоятельствах могли бы и выгнать с работы за такой спонтанный «перформанс», уже вступилась Тина Канделаки.
«Антон очень хороший парень. Нервы начинают сдавать у всех. От несправедливости, от лицемерия и двуличия, от двойных стандартов и желания сделать из России главного мирового агрессора. Не получится, "партнёры"», - написала Тина Гивиевна в Telegram.
Болельщики сборной России в соцсетях применяют примерно тот же лексикон, что и Антон Анисимов.
«Поддерживать буду сербов и болеть против польских kurw», - пообещал efendi17
«Только отвращение к этой сборной, после их высказываний в адрес России. Они были инициаторами исключения русских. Желаю поражений в Катаре», - признался s1nopt1k.
Skyocean пожелал полякам «с треском провалиться на ЧМ», а satoutatsuhiro воззвал к справедливости и задался вопросом: «Ладно ФИФА ненавидят Россию, но почему они в таком случае не заменили нас словаками, чтоб все были в равных условиях?».
22-й Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в холодное время года. Он состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 277 / сут.
Умерли
369 тыс.+345 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+50 496 / сут.
- Глава ДНР распорядился создать администрацию города Мариуполя
- Стало известно, сколько потратили россияне на отдых за рубежом
- Синоптики: циклон «Катарина» принесет в Москву обильный снегопад
- СМИ: Британцы потребовали от теннисиста Медведева «отказаться» от поддержки Путина
- Песков заявил, что не знает деталей идеи о национализации имущества украинцев
- Путин объяснил премьеру Норвегии цели спецоперации ВС РФ на Украине
- Симоньян назвала «оскорблением» британские санкции против RT и МИА «Россия сегодня»
- В Крыму задержали сотрудничавшего с СБУ россиянина
- В МВД допустили рост числа краж из-за подорожания техники
- СМИ: Михаил Дворкович решил покинуть пост главы совета директоров СМЗ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru