Месси заявил, что ЧМ в Катаре станет последним в его карьере

Аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него заключительным в карьере. Об этом сообщают аргентинские СМИ.

На вопрос последний ли это для него ЧМ, он ответил «да, конечно». 35-летний спортсмен также добавил, что чувствует себя хорошо и может провести хорошую подготовку перед турниром.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Матчи пройдут в пяти городах Катара на восьми стадионах.

На прошлом чемпионате мира в 2018 году сборная Аргентины уступила в 1/8 финала французской команде со счетом 3:4.

