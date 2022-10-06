Месси заявил, что ЧМ в Катаре станет последним в его карьере
Аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него заключительным в карьере. Об этом сообщают аргентинские СМИ.
На вопрос последний ли это для него ЧМ, он ответил «да, конечно». 35-летний спортсмен также добавил, что чувствует себя хорошо и может провести хорошую подготовку перед турниром.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Матчи пройдут в пяти городах Катара на восьми стадионах.
На прошлом чемпионате мира в 2018 году сборная Аргентины уступила в 1/8 финала французской команде со счетом 3:4.
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