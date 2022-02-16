Терентьев и Большунов стали бронзовыми призёрами ОИ в командном спринте
Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали третьими в командном спринте классическим ходом на Олимпийских играх в Пекине.
Лучшими в финале стали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо, прошедшие дистанцию за 19 минут 22,99 секунды. Серебряные медали у финских лыжников Ийво Нисканена и Йони Мяки, которые проиграли им 2,46 секунды. Отставание россиян составило 4,29 секунды.
Ранее российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призёрами в командном спринте на ОИ в Пекине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
- Разведка Эстонии перенесла дату «вторжения» России на Украину
- Терентьев и Большунов стали бронзовыми призёрами ОИ в командном спринте
- Песков прокомментировал обращение Байдена к россиянам
- Тобольским школьникам задали задачу про остывание трупа
- Банк «Восточный» прекратил работу
- Бондарчук сыграет Федора Конюхова в фильме «Повелитель ветра»
- Столтенберг пообещал продолжать «обличать агрессивные планы» Москвы
- Российские лыжницы взяли бронзу в командном спринте на ОИ в Пекине
- Автоэксперт объяснил, как правильно проезжать «лежачего полицейского»
- Песков: Путин принял к сведению обращение о признании ДНР и ЛНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru