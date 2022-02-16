Терентьев и Большунов стали бронзовыми призёрами ОИ в командном спринте

Лучшими в финале стали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо, прошедшие дистанцию за 19 минут 22,99 секунды. Серебряные медали у финских лыжников Ийво Нисканена и Йони Мяки, которые проиграли им 2,46 секунды. Отставание россиян составило 4,29 секунды.

Ранее российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призёрами в командном спринте на ОИ в Пекине.

