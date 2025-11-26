«Коалиция желающих» намерена использовать все активы РФ для финансирования Украины
Лидеры «коалиции желающих» договорились о намерении направить полный объем замороженных активов России на финансирование Украины, сказано в документе, опубликованном на официальном сайте пресс-службы правительства ФРГ.
Решение было согласовано канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в ходе их встречи. В распространенном коммюнике подчеркивается, что «безотлагательное обеспечение долгосрочного финансирования Киева, в том числе путем полного использования замороженных российских активов, является вопросом критической важности».
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении вынести вопрос об экспроприации российских активов на видеоконференцию так называемой «коалиции желающих», в которой примет участие госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
