«Коалиция желающих» намерена использовать все активы РФ для финансирования Украины

Решение было согласовано канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в ходе их встречи. В распространенном коммюнике подчеркивается, что «безотлагательное обеспечение долгосрочного финансирования Киева, в том числе путем полного использования замороженных российских активов, является вопросом критической важности».

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении вынести вопрос об экспроприации российских активов на видеоконференцию так называемой «коалиции желающих», в которой примет участие госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

