В Неклиновском районе Ростовской области объявили траур

Поводом стала трагедия, произошедшая из-за обстрела со стороны ВСУ, в результате чего погибли три человека и несколько были ранены.

«В связи с атакой на гражданскую инфраструктуру и гибелью мирных жителей во всех учреждениях будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия», — сообщил Даниленко в Telegram.

Как отметил губернатор Юрий Слюсарь, воздушной атаке подверглись Таганрог и Бессергеневка, в городе по улице Инструментальная получили повреждения фасад, окна в двух многоквартирных домах и одном частном, припаркованные автомобили.

