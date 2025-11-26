В Неклиновском районе Ростовской области объявили траур
Глава Неклиновского района Ростовской области Василий Даниленко объявил 26 ноября днем траура.
Поводом стала трагедия, произошедшая из-за обстрела со стороны ВСУ, в результате чего погибли три человека и несколько были ранены.
«В связи с атакой на гражданскую инфраструктуру и гибелью мирных жителей во всех учреждениях будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия», — сообщил Даниленко в Telegram.
Как отметил губернатор Юрий Слюсарь, воздушной атаке подверглись Таганрог и Бессергеневка, в городе по улице Инструментальная получили повреждения фасад, окна в двух многоквартирных домах и одном частном, припаркованные автомобили.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru