СМИ: ЕС безуспешно пытается диктовать условия по достижению мира на Украине
Попытки Европейского союза диктовать условия урегулирования украинского конфликта не приносят результатов, сообщает Advance.
По данным издания, Евросоюз, который пытается выступать в роли голоса разума, действует с опозданием, поскольку годы следования американской стратегии ограничили его самостоятельность.
Не имея возможности полноценно влиять на разрешение кризиса, ЕС настаивает на включении в переговорные процессы. У объединения не останется возможности продолжать финансировать конфликт на Украине без «американской воли», поэтому Европа настаивает хотя бы на том, чтобы присутствовать на переговорах и чтобы договор не подписывали за ее спиной.
Ранее стало известно, что «Коалиция желающих» намерена использовать все активы РФ для финансирования Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru