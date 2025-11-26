По данным издания, Евросоюз, который пытается выступать в роли голоса разума, действует с опозданием, поскольку годы следования американской стратегии ограничили его самостоятельность.

Не имея возможности полноценно влиять на разрешение кризиса, ЕС настаивает на включении в переговорные процессы. У объединения не останется возможности продолжать финансировать конфликт на Украине без «американской воли», поэтому Европа настаивает хотя бы на том, чтобы присутствовать на переговорах и чтобы договор не подписывали за ее спиной.

Ранее стало известно, что «Коалиция желающих» намерена использовать все активы РФ для финансирования Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

