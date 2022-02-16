Российские лыжницы взяли бронзу в командном спринте на ОИ в Пекине

Золотые медали выиграли немецкие лыжницы Катарина Хенниг и Виктория Карль, потратившие на гонку 22 минуты и 9,85 секунды. Ставшие серебряными призёрами Майя Дальквист и Йонна Сундлинг из Швеции отстали от них на 0,17 секунды. Россиянки проиграли победительницам 0,71 секунды.

Ранее женская сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой выиграла лыжную эстафету на Олимпийских играх в Пекине, сообщает RT.