Российские лыжницы взяли бронзу в командном спринте на ОИ в Пекине

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева стали третьими в командном спринте классическим стилем на Олимпийских играх в китайском Пекине.

Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на ОИ в Пекине

Золотые медали выиграли немецкие лыжницы Катарина Хенниг и Виктория Карль, потратившие на гонку 22 минуты и 9,85 секунды. Ставшие серебряными призёрами Майя Дальквист и Йонна Сундлинг из Швеции отстали от них на 0,17 секунды. Россиянки проиграли победительницам 0,71 секунды.

Ранее женская сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой выиграла лыжную эстафету на Олимпийских играх в Пекине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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