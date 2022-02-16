Российские лыжницы взяли бронзу в командном спринте на ОИ в Пекине
Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева стали третьими в командном спринте классическим стилем на Олимпийских играх в китайском Пекине.
Золотые медали выиграли немецкие лыжницы Катарина Хенниг и Виктория Карль, потратившие на гонку 22 минуты и 9,85 секунды. Ставшие серебряными призёрами Майя Дальквист и Йонна Сундлинг из Швеции отстали от них на 0,17 секунды. Россиянки проиграли победительницам 0,71 секунды.
Ранее женская сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой выиграла лыжную эстафету на Олимпийских играх в Пекине, сообщает RT.
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