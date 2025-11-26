СМИ: Произошел массовый налёт БПЛА на Чебоксары

Силы противовоздушной обороны отражают атаку, в результате чего в небе было зафиксировано свыше десяти взрывов. Один из БПЛА поразил кровлю двенадцатиэтажного дома, что привело к разрушению оконных стекол на нескольких верхних этажах.

На время отражения атаки в аэропорту города был введен временный режим ограничений - рейсы не принимаются и не отправляются.

Ранее на Кубани количество пострадавших в результате атаки беспилотников возросло до девяти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

