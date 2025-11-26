Путин утвердил новую Стратегию национальной политики до 2036 года
Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию государственной национальной политики страны, которая будет действовать до 2036 года, сообщает «РЕН ТВ».
Согласно подписанному указу, основной задачей Стратегии является координация работы органов власти всех уровней — от федерального до местного. В ней содержится не только общий концептуальный подход, но и анализ текущего состояния межнациональных и межэтнических отношений в стране.
Ожидается, что реализация документа будет способствовать укреплению государственного единства и территориальной целостности РФ, обеспечению внутренней стабильности, а также гармоничному развитию всех народов. В указе особо отмечается, что единство российской нации составляет основу уникального государства-цивилизации.
Стратегия официально вступит в силу 1 января 2026 года.
Ранее Путин поручил объявить 2026 год Годом единства народов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
