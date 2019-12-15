Тарасова и Плющенко отреагировали на скандальные обвинения Тутберидзе
Заслуженный тренер ССС Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире НСН прокомментировали скандальные обвинения тренерского штаба Этери Тутберидзе.
Представители тренерского штаба Этери Тутберидзе обвинили ее коллегу Татьяну Тарасову и олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года Евгения Плющенко в предвзятом отношении к успехам воспитанницы Тутберидзе олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2018 года Алины Загитовой. Тарасову упрекнули в излишней критике фигуристки, а Плющенко – в желании переманить ее в собственную команду. Пост размещен в аккаунте заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в Instagram.
Тарасова получила упрек в огромной «любви» к спортсменке. Представители Тутберидзе обвинили Евгения Плющенко в отсутствии тренерского таланта, стремлении покупать «готовых» фигуристов в свою команду.
Эмоциональный комментарий вызван реакцией профессионалов на заявление олимпийской чемпионки Алины Загитовой о приостановке ее спортивной карьеры, которое она сделала 13 декабря, в пятницу.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире НСН отказалась реагировать на выпад младшей коллеги.
«Неужели вы думаете, что я буду давать комментарий и ввязываться в эту возьню!» - возмутилась Тарасова.
Накануне она предположила в интерьвю НСН, что решение Загитовой приостановить спортивную карьеру принято из-за упущенных возможностей при подготовке к олимпийским играм и вероятностью получить травму. При этом Тарасова высоко оценила успехи тренерского штаба Тутберидзе:
«Тренеры (Алины Загитовой – прим. НСН )поведут новых спортсменок к будущим победам, что они с успехом и делают», - отметила эксперт.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Евгений Плющенко также обозначил свою позицию на пост в аккаунте Тутберидзе в эфире НСН.
«Я ни на кого не нападал, когда никого не трогаю. Но если на меня нападают, тогда я буду отвечать», - заявил Плющенко.
Свой ответ фигурист также разместил в Instagram. В нем он усомнился в тренерском таланте Тутберидзе и указал, что она обладает больше качествами спортивного менеджера.
Ранее олимпийские чемпионки по фигурному катанию Наталья Бестемьянова и Ирина Роднина в эфире НСН обсудили методы воспитания успешных российских фигуристов в команде Этери Тутберидзе.
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