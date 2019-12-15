Тарасова и Плющенко отреагировали на скандальные обвинения Тутберидзе

Представители тренерского штаба Этери Тутберидзе обвинили ее коллегу Татьяну Тарасову и олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года Евгения Плющенко в предвзятом отношении к успехам воспитанницы Тутберидзе олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2018 года Алины Загитовой. Тарасову упрекнули в излишней критике фигуристки, а Плющенко – в желании переманить ее в собственную команду. Пост размещен в аккаунте заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в Instagram.

Тарасова получила упрек в огромной «любви» к спортсменке. Представители Тутберидзе обвинили Евгения Плющенко в отсутствии тренерского таланта, стремлении покупать «готовых» фигуристов в свою команду.

Эмоциональный комментарий вызван реакцией профессионалов на заявление олимпийской чемпионки Алины Загитовой о приостановке ее спортивной карьеры, которое она сделала 13 декабря, в пятницу.