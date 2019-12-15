Плющенкоусомнился в тренерском таланте Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2006 года отметил, что Тутберидзе в большей степени обладает качествами спортивного менеджера, и написал, что прыжковую технику с фигуристами отрабатывает Сергей Дудаков, отмечает Газета.ru.

Ранее олимпийские чемпионки по фигурному катанию Наталья Бестемьянова и Ирина Роднина в эфире НСН обсудили методы воспитания успешных российских фигуристов в команде Этери Тутберидзе.

