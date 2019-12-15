Плющенкоусомнился в тренерском таланте Тутберидзе
Российский фигурист Евгений Плющенко высказал сомнения насчет тренерского таланта Этери Тутберидзе, которая до недавнего времени являлась наставником олимпийской чемпионки Алины Загитовой и других титулованных фигуристок. Свое мнение он изложил в личном аккаунте в Instagram.
Олимпийский чемпион 2006 года отметил, что Тутберидзе в большей степени обладает качествами спортивного менеджера, и написал, что прыжковую технику с фигуристами отрабатывает Сергей Дудаков, отмечает Газета.ru.
Ранее олимпийские чемпионки по фигурному катанию Наталья Бестемьянова и Ирина Роднина в эфире НСН обсудили методы воспитания успешных российских фигуристов в команде Этери Тутберидзе.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей