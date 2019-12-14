Тарасова ответила на завершение спортивной карьеры Загитовой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире НСН объяснила, чем вызвано решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Российская фигуристка Алина Загитова после своего заявления о временной приостановке спортивной карьеры останется в сборной России. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на президента федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова. Заявление о временном прекращении спортивных выступлений 17-летняя спортсменка сделала в эфире Первого канала. Таким образом, Загитова пропустит российские и мировые чемпионаты этого сезона. Что стало причиной такого решения, не сообщается.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире НСН обратила внимание на то, что карьера в фигурном катании предполагает не только спортивные выступления.
«Загитова останавливает спортивную карьеру. Спортивную! А карьера – это не только выступления в соревнованиях. С 25 декабря Алина Загитова, по-моему, работает у Тани Навки в ледовом шоу. Она идет к олимпийской чемпионке, заслуженному человеку. Так что кататься она продолжает, там она будет развиваться. Там работает Петя Чернышов, один из выдающихся постановщиков нашего времени. Они будут вместе работать, ставить ей новые номера и программы. В шоу тоже надо работать, прежде всего, над собой! Знаете, как есть разные ступени образования: школа, институт, аспирантура, докторантура, потом люди работают в качестве профессоров. Или - хореографическое училище, а потом – 20 лет работы в балете Большого театра или "Гранд-Опера", или "Метрополитен-опера". Сейчас у нее "Метрополитен", а до этого была школа», - считает собеседница НСН.
Татьяна Тарасова отметила спортивные заслуги Алины Загитовой и заявила, что фигуристка имеет полное право принимать решения относительно собственной жизни.
«Не скажу, что это неправильное решение. Ей не хочется проигрывать. Она и сказала, что ее время упущено. Она должна была бы разучивать новые элементы к олимпийским играм, но тогда была бы высокая вероятность травмы. Это правда, это правда. А ее тренеры поведут новых спортсменок к будущим победам, что они с успехом и делают», - отметила эксперт.
Ранее НСН писала, что Алина Загитова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира.
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