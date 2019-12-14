Тарасова ответила на завершение спортивной карьеры Загитовой

Российская фигуристка Алина Загитова после своего заявления о временной приостановке спортивной карьеры останется в сборной России. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на президента федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова. Заявление о временном прекращении спортивных выступлений 17-летняя спортсменка сделала в эфире Первого канала. Таким образом, Загитова пропустит российские и мировые чемпионаты этого сезона. Что стало причиной такого решения, не сообщается.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире НСН обратила внимание на то, что карьера в фигурном катании предполагает не только спортивные выступления.

«Загитова останавливает спортивную карьеру. Спортивную! А карьера – это не только выступления в соревнованиях. С 25 декабря Алина Загитова, по-моему, работает у Тани Навки в ледовом шоу. Она идет к олимпийской чемпионке, заслуженному человеку. Так что кататься она продолжает, там она будет развиваться. Там работает Петя Чернышов, один из выдающихся постановщиков нашего времени. Они будут вместе работать, ставить ей новые номера и программы. В шоу тоже надо работать, прежде всего, над собой! Знаете, как есть разные ступени образования: школа, институт, аспирантура, докторантура, потом люди работают в качестве профессоров. Или - хореографическое училище, а потом – 20 лет работы в балете Большого театра или "Гранд-Опера", или "Метрополитен-опера". Сейчас у нее "Метрополитен", а до этого была школа», - считает собеседница НСН.