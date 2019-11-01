Гений или злодейка. Спорные методы тренера Этери Тутберидзе
Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Наталья Бестемьянова и Ирина Роднина в эфире НСН рассказали, что для рождения звезд, тренеру приходится быть чуть-чуть тираном.
«Ученик российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе 11-летний Марк Лукин исполнил на тренировке четверной тулуп».
«Подопечная Тутберидзе 11-летняя Вероника Жилина прыгнула четверной сальхов. Этот сложный элемент по силам далеко не каждому взрослому профессионалу, а в столь юном возрасте продемонстрированный Жилиной прыжок является рекордом».
Привожу заголовки статей, вышедших только на этой неделе. Похоже, Этери Тутберидзе можно смело саму назвать рекордсменкой среди тренеров. Она подготовила олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову. Нынешняя звезда – Александра Трусова катается так ярко, так прыгает, как и не каждый мужчина умеет…
Сама Этери Георгиевна человек достаточно закрытый, интервью с ней можно пересчитать по пальцам. Слов она не любит, предпочитает дела. Родилась в Москве в многодетной грузинской семье. Всегда любила фигурное катание, тренировалась в группе вместе с Мариной Анисиной, Ильей Авербухом. Но больших успехов как спортсменка не достигла, зато сейчас компенсирует невероятными успехами на тренерском поприще.
Но нужно ли, и правильно, когда совсем еще дети прыгают четверные, которые пять-шесть лет назад исполнял не каждый мужчина. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в интервью НСН дала однозначный ответ.
«Вот они результаты. Значит, она делает все правильно. Не её задача - продержать спортсмена как можно дольше, она воспитывает чемпионов. Знаете пословицу: лес рубят — щепки летят. К сожалению, это происходит. Это большой спорт, ничего не поделаешь. Этери Георгиевна несколько кокетничает, когда говорит, что работает жестко. Она работает так, чтобы был результат. И она абсолютно сознательно это делает. И мы, и весь мир ей аплодирует. 11-летние прыгают четверные… Когда такое было?» - удивилась Наталья Бестемьянова.
Но в одночасье завершившая карьеру в 19 лет Юлия Липницкая, уехавшая на другой конец земли, в Канаду, Медведева. От чего или от кого они бегут? Мир спорта, увы, диктует свои условия. И не исполняй все требования наставника, можно не только забыть о медалях, но и о здоровье. Такой позиции придерживается многократная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
«Фигурное катание — один из самых травматичных видов спорта. И если выполнять сложные элементы не слишком внимательно, можно получить травму. И часто люди не понимают это, и за определенной жесткостью видят проблему. Когда вы идете на большой результат, должна быть другая работа и другая отдача. Всё в одном фантике не бывает: и результат, и добрый тренер. Чтобы достичь результата, дети работают больше, чем взрослые. Уметь концентрировать внимание, вести на результат, - это большое тренерское искусство», - уверена Ирина Роднина.
Сегодня в Гренобле стартует 3-й этап Гран-при по фигурному катанию. И по данным новостного агрегатора СМИ2, это главное сообщение часа. В женском одиночном катании на лед выйдут три россиянки: Мария Сотскова, Алена Касторная и Алина Загитова. Две последние тренируются у Этери Тутберидзе.
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