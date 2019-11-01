Гений или злодейка. Спорные методы тренера Этери Тутберидзе

Но нужно ли, и правильно, когда совсем еще дети прыгают четверные, которые пять-шесть лет назад исполнял не каждый мужчина. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в интервью НСН дала однозначный ответ.

«Вот они результаты. Значит, она делает все правильно. Не её задача - продержать спортсмена как можно дольше, она воспитывает чемпионов. Знаете пословицу: лес рубят — щепки летят. К сожалению, это происходит. Это большой спорт, ничего не поделаешь. Этери Георгиевна несколько кокетничает, когда говорит, что работает жестко. Она работает так, чтобы был результат. И она абсолютно сознательно это делает. И мы, и весь мир ей аплодирует. 11-летние прыгают четверные… Когда такое было?» - удивилась Наталья Бестемьянова.

Но в одночасье завершившая карьеру в 19 лет Юлия Липницкая, уехавшая на другой конец земли, в Канаду, Медведева. От чего или от кого они бегут? Мир спорта, увы, диктует свои условия. И не исполняй все требования наставника, можно не только забыть о медалях, но и о здоровье. Такой позиции придерживается многократная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«Фигурное катание — один из самых травматичных видов спорта. И если выполнять сложные элементы не слишком внимательно, можно получить травму. И часто люди не понимают это, и за определенной жесткостью видят проблему. Когда вы идете на большой результат, должна быть другая работа и другая отдача. Всё в одном фантике не бывает: и результат, и добрый тренер. Чтобы достичь результата, дети работают больше, чем взрослые. Уметь концентрировать внимание, вести на результат, - это большое тренерское искусство», - уверена Ирина Роднина.

Сегодня в Гренобле стартует 3-й этап Гран-при по фигурному катанию. И по данным новостного агрегатора СМИ2, это главное сообщение часа. В женском одиночном катании на лед выйдут три россиянки: Мария Сотскова, Алена Касторная и Алина Загитова. Две последние тренируются у Этери Тутберидзе.







