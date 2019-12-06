Впереди всех. Российские фигуристы в борьбе за золото финала Гран-при

К Турину приковано в эти дни внимание поклонников фигурного катания. Там стартовал главный международный турнир первой половины сезона - финал Гран-при. В женском одиночном катании за победу борются сразу четыре российские фигуристки. Алина Загитова, Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова. А также японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл. В том, что победа двух последних скорее похожа на утопию, чем на реальность, уверена фигуристка Анастасия Гребенкина.

«Наши девочки - сильнейшие в мире. Особенно те, что пришли только-только из юниоров. Однозначно, они задавили соперниц, должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы японка или американка смогла пробраться в тройку… Наши девушки порвали всех на всех этапах Кубка», -считает фигуристка.

Но за соперничеством девушек - одиночниц, не стоит забывать и о парном катании и о танцах на льду. У россиян есть все шансы подняться на верхнюю ступень пьедестала. Так в танцах на льду Россию представляют серебряные призеры прошлогоднего чемпионата мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова и Иван Букин.

За золото вряд ли, а вот за бронзу в Турине поборются наши мужчины-одиночники Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Почти со стопроцентной уверенностью можем говорить, что награды высшей пробы разыграют между собой японец Юдзуру Ханю и американец Натан Чен. После короткой программы они лидируют, Алиев - четвертый.

В соревновании спортивных пар места со 2-го по 4-е занимают наши дуэты, лучший результат у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. От лидеров – китайцев Суй и Цун – их отделяет 8 десятых балла.