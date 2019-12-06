Впереди всех. Российские фигуристы в борьбе за золото финала Гран-при
В этом выпуске НСН-СПОРТ фигуристка Анастасия Гребенкина оценивает шансы наших спортсменов выиграть золото в главном турнире первой половины сезона.
К Турину приковано в эти дни внимание поклонников фигурного катания. Там стартовал главный международный турнир первой половины сезона - финал Гран-при. В женском одиночном катании за победу борются сразу четыре российские фигуристки. Алина Загитова, Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова. А также японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл. В том, что победа двух последних скорее похожа на утопию, чем на реальность, уверена фигуристка Анастасия Гребенкина.
«Наши девочки - сильнейшие в мире. Особенно те, что пришли только-только из юниоров. Однозначно, они задавили соперниц, должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы японка или американка смогла пробраться в тройку… Наши девушки порвали всех на всех этапах Кубка», -считает фигуристка.
Но за соперничеством девушек - одиночниц, не стоит забывать и о парном катании и о танцах на льду. У россиян есть все шансы подняться на верхнюю ступень пьедестала. Так в танцах на льду Россию представляют серебряные призеры прошлогоднего чемпионата мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова и Иван Букин.
За золото вряд ли, а вот за бронзу в Турине поборются наши мужчины-одиночники Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Почти со стопроцентной уверенностью можем говорить, что награды высшей пробы разыграют между собой японец Юдзуру Ханю и американец Натан Чен. После короткой программы они лидируют, Алиев - четвертый.
В соревновании спортивных пар места со 2-го по 4-е занимают наши дуэты, лучший результат у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. От лидеров – китайцев Суй и Цун – их отделяет 8 десятых балла.
Одновременно со взрослым Гран-при в Италии проходит и финал юниорского турнира. И там концентрация звезд такая, что только успевай запоминать фамилии. Назовем самые яркие. В парном катании это Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов. В мужском одиночном катании это Андрей Мозалёв, Петр Гуменник и Даниил Самсонов. В танцах на льду - Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный и Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов. У юниорок – одиночниц опять блистают воспитанницы Этери Тутберидзе: Камилла Валиева, Дарья Усачева и Виктория Васильева. Как заявила НСН фигуристка Анастасия Гребенкина россиянки в ближайшие годы и близко никого к пьедесталу не допустят.
«Сейчас эра одиночниц, чего не было ни в СССР, ни в России. Когда-то были танцы, потом мужчины-одиночники. Сейчас солируют девчонки. Сколько продлится эта эра? Пару лет точно, потому что это явная тенденция, когда в группы приходит множество талантливых, с прыжками девушек. Они молодые все, у них всё впереди», - считает опытная спортсменка.
И как бы не завершился этот розыгрыш Гран-при, наши девушки точно будут в числе победителей. Алина Загитова, Евгения Медведева и Алёна Косторная вошли в список претендентов на звание самого ценного фигуриста сезона. В пресс-службе Международного союза конькобежцев пояснили, что на награду претендуют спортсмены, внесшие наибольший вклад в популяризацию фигурного катания благодаря своим болельщикам, СМИ и спонсорам. Также в числе претендентов россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Онлайн-голосование среди болельщиков, журналистов и специалистов ISU проходит до 10 февраля 2020 года. Церемония вручения премий состоится 22 марта в Монреале на традиционном гала-концерте чемпионата мира.
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