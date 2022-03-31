Россию не стали исключать из ФИФА
В ходе 72-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), проходящего в четверг в Катаре, не был поднят вопрос об исключении России из этой организации или приостановке ее членства.
Ранее сообщалось, что в повестке конгресса был пункт «Приостановление или исключение члена организации». СМИ допускали, что это может касаться России, ранее отстраненной от международных соревнований УЕФА.
Однако о России в этом модуле не говорилось. При этом было приостановлено членство в ФИФА Пакистана, Зимбабве и Кении.
28 февраля на фоне событий на Украине российские футбольные клубы и сборные отстранили от всех турниров. В частности, сборной России не дали сыграть стыковой матч с Польшей за право попадания на ЧМ-2022, а «Спартак» выгнали из Лиги Европы УЕФА.
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