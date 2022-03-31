Россию не стали исключать из ФИФА

В ходе 72-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), проходящего в четверг в Катаре, не был поднят вопрос об исключении России из этой организации или приостановке ее членства.

Ранее сообщалось, что в повестке конгресса был пункт «Приостановление или исключение члена организации». СМИ допускали, что это может касаться России, ранее отстраненной от международных соревнований УЕФА.