«Несправедливо и необъективно»: Семин о выходе футболистов Польши на ЧМ-2022
Первого соперника Польши сняли с турнира, а второй сыграл больше игр и не успел восстановиться, сказал в эфире НСН Юрий Семин.
Выход сборной Польши по футболу на Чемпионат мира был не слишком объективным, причем не только из-за отстранения России, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-тренер сборной России, легенда московского «Локомотива» Юрий Семин.
Накануне Польша во втором раунде «стыковых матчей» обыграла Швецию 2:0 и вышла на ЧМ-2022 в Катаре. В первом раунде Польша должна была играть в Москве с Россией, но нашу сборную сняли с турнира по политическим мотивам.
«В этой группе была явно несправедливая ситуация. Во-первых, не дали возможность сыграть России. Второй момент – шведы провели два матча, а поляки один. При этом у шведов был очень маленький промежуток для восстановления перед игрой с Польшей, а это очень важный фактор. Так что необъективности в этой группе было очень много», - сказал Сёмин.
Со своей стороны, экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис говорил НСН после того, как стали известны участники «стыковых матчей», что Польша является проходимым соперником.
«Конечно, все эти команды проходимые. (…) Надо выходить и играть, нам некуда деваться, отступать некуда. Левандовски (капитан сборной Польши Роберт Левандовски – прим. НСН) не один играет в футбол, играет сборная Польши. Да, он играет в "Баварии", и понятно, что это топ-уровня нападающий. Но Португалия с Роналду проиграли Сербии. Так что не стоит здесь заострять внимание», - отмечал Канчельскис.
Согласно жеребьевке, сборная России по футболу должна была 24 марта сыграть в первом раунде «стыков» с Польшей в Москве, а в случае успеха в этой игре – во втором раунде с победителем матча Швеция – Чехия.
22 февраля после признания Россией ДНР и ЛНР министр спорта Польши Камиль Бортничук предложил перенести матч с Россией на нейтральное поле. Вскоре Швеция и Чехия также заявили, что не будут играть в Москве.
26 февраля, через два дня после начала спецоперации на Украине президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что его команда не будет играть с Россией. Вскоре российские футбольные клубы и сборные отстранили от всех турниров УЕФА. Было объявлено, что Польша без игры проходит во второй раунд «стыковых матчей».
Главной сенсацией «стыковых матчей» за право участия в Чемпионате мира-2022 в Катаре стал вылет действующего чемпиона Европы, сборной Италии, которая проиграла дома Северной Македонии 0:1. Португалия с Криштиану Роналду пробилась на ЧМ, а матч Украины с Шотландией, намеченный на 24 марта, был перенесен.
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