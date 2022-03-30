«Несправедливо и необъективно»: Семин о выходе футболистов Польши на ЧМ-2022

Выход сборной Польши по футболу на Чемпионат мира был не слишком объективным, причем не только из-за отстранения России, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-тренер сборной России, легенда московского «Локомотива» Юрий Семин.

Накануне Польша во втором раунде «стыковых матчей» обыграла Швецию 2:0 и вышла на ЧМ-2022 в Катаре. В первом раунде Польша должна была играть в Москве с Россией, но нашу сборную сняли с турнира по политическим мотивам.