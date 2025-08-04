Экс-президент «Спартака» усомнился в способности Станковича выиграть чемпионат

По его словам, если руководством клуба была поставлена задача занять пятое место, то пока всё идёт по графику.

«Если же у «Спартака» задача попасть в тройку и не дай бог еще что-то выиграть, тогда, конечно, мне кажется, с этим тренером это недостижимые высоты», - заключил специалист.

Ранее «Спартак» в третьем туре РПЛ сыграл с «Акроном» вничью 1:1, сообщает RT.

