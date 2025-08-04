Экс-президент «Спартака» усомнился в способности Станковича выиграть чемпионат
4 августа 202514:06
Тренер Деян Станкович не сможет привести московский «Спартак» к званию чемпионов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом NEWS.ru заявил экс-президент команды Андрей Червиченко.
По его словам, если руководством клуба была поставлена задача занять пятое место, то пока всё идёт по графику.
«Если же у «Спартака» задача попасть в тройку и не дай бог еще что-то выиграть, тогда, конечно, мне кажется, с этим тренером это недостижимые высоты», - заключил специалист.
Ранее «Спартак» в третьем туре РПЛ сыграл с «Акроном» вничью 1:1, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru