Центробанк открыл представительство в Мумбаи

Банк России открыл свое представительство в индийском Мумбаи. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ назвали Мумбаи финансовой столицей Индии. Работа представительства здесь поспособствует усилению и продвижению интересов российского финансового сектора на одном из основных международных направлений.

«Оно станет связующим звеном между регуляторами и участниками финансового рынка России и Индии, создаст условия для взаимовыгодного сотрудничества двух стран», - подчеркнули в Центробанке.

Ранее ЦБ продлил действующие в РФ ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2026 года, напоминает «Свободная пресса».

