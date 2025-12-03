Центробанк открыл представительство в Мумбаи
Банк России открыл свое представительство в индийском Мумбаи. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
В ЦБ назвали Мумбаи финансовой столицей Индии. Работа представительства здесь поспособствует усилению и продвижению интересов российского финансового сектора на одном из основных международных направлений.
«Оно станет связующим звеном между регуляторами и участниками финансового рынка России и Индии, создаст условия для взаимовыгодного сотрудничества двух стран», - подчеркнули в Центробанке.
Ранее ЦБ продлил действующие в РФ ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2026 года, напоминает «Свободная пресса».
