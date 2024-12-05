Тренера «Спартака» Станковича оштрафовали за неспортивное поведение

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оштрафован на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц, сообщает «Матч ТВ».

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По его словам, футбольный специалист наказан за то, что в проигранном «Спартаком» кубковом матче с «Ростовом» так ударил по боковой стенке скамейки запасных, что повредил её.

«Станкович умышленно разбил стекло на скамейке запасных», - подчеркнул Григорьянц.

Ранее футболиста «Краснодара» Кордобу дисквалифицировали за оскорбление судьи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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