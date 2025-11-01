Почему российским саночникам бессмысленно ждать Олимпиаду
Если допустят на Олимпиаду без тренировок, без тестовых заездов по олимпийской трассе, тогда ничего хорошего от этого не будет, заявил в беседе с НСН Альберт Демченко.
Для участия россиян в Олимпиаде одного решения Спортивного арбитражного суда недостаточно, заявил НСН заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских игр Альберт Демченко.
Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию отечественных саночников, фактически признав действующее с 2022 года решение Международной федерации санного спорта (FIL) об их отстранении от участия в топовых турнирах незаконным. Такими же ранее были признаны санкции, примененные к российским бобслеистам и скелетонистам.
Демченко подчеркнул, что решение о допуске россиян к Олимпиаде принимает не Спортивный арбитражный суд, а Международная федерация санного спорта.
«Спасибо международному спортивному суду, но Международная федерация санного спорта – это общественная организация, которой для того, чтобы отменить своё же решение, нужно собрать общий конгресс, на котором проголосовать за отмену этого решения, а затем разработать новые принципы допуска россиян до Олимпийских игр. Дело в том, что в санном спорте существует такое понятие, как тренировочные недели. Это международные тестовые соревнования, которые проходят на олимпийской трассе. Россияне ещё успевают их пройти, если решение о их допуске будет принято в течение недели, что маловероятно», - отметил заслуженный мастер спорта РФ.
По его словам, без тренировок на олимпийской трассе хороший результат показать не удастся.
«Перед тем, как поехать на Олимпиаду, необходимо тренироваться и лёд катать, в пяти этапах Кубка Мира поучаствовать, чтобы заработать нужные очки. Потом, непосредственно перед Олимпиадой, принять участие в трех этапах Кубка Мира, чтобы заработать рейтинговые баллы. Если допустят на Олимпиаду без тренировочных заездов, тогда ничего хорошего от этого не будет», - пояснил Демченко.
Ранее депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила НСН, что россиян допустят на Игры в США в 2028 году только в случае мирного соглашения по Украине.
