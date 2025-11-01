Для участия россиян в Олимпиаде одного решения Спортивного арбитражного суда недостаточно, заявил НСН заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских игр Альберт Демченко.

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию отечественных саночников, фактически признав действующее с 2022 года решение Международной федерации санного спорта (FIL) об их отстранении от участия в топовых турнирах незаконным. Такими же ранее были признаны санкции, примененные к российским бобслеистам и скелетонистам.

Демченко подчеркнул, что решение о допуске россиян к Олимпиаде принимает не Спортивный арбитражный суд, а Международная федерация санного спорта.