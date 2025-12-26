Над Крымом и Черным морем сбили более 20 дронов ВСУ
26 декабря 202518:06
Средства ПВО сбили над Крымом и Чёрным морем 24 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
По данным ведомства, указанные дроны были уничтожены в период с 13:00 до 17:00 мск 26 декабря.
«14 БПЛА сбиты над территорией республики Крым, ещё 10 БПЛА – над акваторией Чёрного моря», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что дежурные средства ПВО ночью 26 декабря нейтрализовали над Россией 77 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
