Над Крымом и Черным морем сбили более 20 дронов ВСУ

По данным ведомства, указанные дроны были уничтожены в период с 13:00 до 17:00 мск 26 декабря.

«14 БПЛА сбиты над территорией республики Крым, ещё 10 БПЛА – над акваторией Чёрного моря», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что дежурные средства ПВО ночью 26 декабря нейтрализовали над Россией 77 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

