Над Крымом и Черным морем сбили более 20 дронов ВСУ

Средства ПВО сбили над Крымом и Чёрным морем 24 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

Мантуров заявил, что Россия опережает Украину по поставкам дронов на фронт

По данным ведомства, указанные дроны были уничтожены в период с 13:00 до 17:00 мск 26 декабря.

«14 БПЛА сбиты над территорией республики Крым, ещё 10 БПЛА – над акваторией Чёрного моря», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что дежурные средства ПВО ночью 26 декабря нейтрализовали над Россией 77 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

