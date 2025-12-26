Жена Серебрякова опровергла слухи о госпитализации актера
Информация о якобы госпитализации народного артиста РФ Алексея Серебрякова не соответствует действительности. Об этом РИА Новости рассказала супруга актёра Мария.
Как пишет RT, ранее СМИ сообщили, что Серебряков попал в больницу из-за обострения хронического бронхита. По словам жены артиста, что «всё это абсолютное вранье».
«Алексей рядышком, это всё выдумано», - заключила она.
Ранее народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный призвал своих зрителей не обращать внимание на сообщения в интернете о его персоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Какие проблемы ждут россиян после перехода на шестидневку
- Захарова: Россия не отступает от своих позиций по конфликту на Украине
- Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище
- Ветеринар предупредил об опасности импортного корма для животных
- Политолог Ордуханян: Поездка Зеленского в США станет для него холодным душем
- В России объяснили, кому навредят канцерогены в китайских покрышках
- «Дороже Турции»: В туристической отрасли назвали проблемы российской санаториев
- Адвокат раскрыл, почему регионы не могут менять требования к тонировке автомобилей
- Россиянам рассказали, как восстановить питание после праздников
- В Крыму заявили об информационных атаках со стороны Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru