Жена Серебрякова опровергла слухи о госпитализации актера

Как пишет RT, ранее СМИ сообщили, что Серебряков попал в больницу из-за обострения хронического бронхита. По словам жены артиста, что «всё это абсолютное вранье».

«Алексей рядышком, это всё выдумано», - заключила она.

Ранее народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный призвал своих зрителей не обращать внимание на сообщения в интернете о его персоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».