«Подготовка и допуск – это два разных вопроса. Команда должна готовиться, а как еще? Если сейчас сказать, что мы не готовимся, ребята расслабятся и не будут тренироваться. Кто-то закончит карьеру, например. Мы готовимся, а допуск зависит не от спортивных достижений, а от политики и мирного соглашения. Зимние виды спорта тоже должны готовиться, несмотря на то, что там маленький процент вероятности, что кого-то допустят еще. Если допустят, мы должны быть готовы к хорошим результатам. Если будет мирное соглашение, никакого бойкота со стороны Европы не будет. Другого варианта полноценного допуска у нас нет. Если европейцы будут бойкотировать Олимпиаду после завершения конфликта, тогда это просто неспортивное поведение», - пояснила она.

Журова назвала виды спорта, в которых российская сборная может претендовать на медали.

«Что касается медалей, мы можем рассчитывать на призовые места в гимнастике, синхронном плавании, плавании, гребле, велоспорте… Во многих видах спорта. Надеюсь, что еще легкая атлетика. Ребята уже долго не выступают в легкой атлетике, все равно надеюсь, что они смогут показать мастерство. И еще борьба, конечно, и теннис», - добавила собеседница НСН.

Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе. Спортсмены из России отстранены от участия в командных видах спорта по рекомендации Международного олимпийского комитета, при этом в других видах они могут соревноваться в нейтральном статусе по решению международных спортивных федераций, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

