От Ландау до Тузенбаха: Названы лучшие спектакли 2025 года
Марина Райкина в эфире НСН отметила спектакли Богомолова, Шульева и Поповски, а Владимир Кантор указал на Шерешевского и Федорова, предложив театралам отправиться в Нягань.
Лучшие в Москве: от Богомолова до Цискаридзе
2025-й год ознаменовался выходом в российских театрах большого количества интересных спектаклей, часть из которых была отмечена премиями, а часть – аплодисментами зрителей и аншлагами.
Но какие же спектакли стали лучшими из лучших? Смогли ли регионы бросить вызов двум столицам? Какие театры и режиссеры задали тренды уходящего года? Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, а также театральные критики Марина Райкина и Владимир Кантор назвали своих фаворитов, подведя итоги года.
***
Лидерами среди столичных театров являются Театр на Бронной во главе с худруком Константином Богомоловым и Вахтанговский театр Кирилла Крока, считает театральный критик Марина Райкина. По ее словам, хороших спектаклей в этом году хватало, хотя ожидания были не такими радужными.
М.РАЙКИНА: «Как ни странно, даже вопреки ожиданиям, было много интересных премьер. Здесь хедлайнерами выступают театры, которые пока не давали повод разочаровываться в них. Это Театр на Бронной Константина Богомолова, который выпустил два очень интересных спектакля «Чайка с продолжением» и «Смерть Тузенбаха». Этот спектакль («Смерть Тузенбаха») не дает расслабиться и заставляет все время подтверждать параллели, которые существуют в сегодняшней жизни. Если Театр на Бронной – лидер среди московских театров, то лидером среди федеральных театров в Москве является, конечно, Театр имени Вахтангова. У них была блистательная премьера «Солнце Ландау», которая подтвердила тенденцию на байопики в театре. В кино-то они давно существуют, а тут получился немножко фантазийный спектакль, в основе которого, тем не менее, биография Нобелевского лауреата и великого физика Льва Ландау. Все это сделано совершенно невероятно. Это действительно мощная режиссерская работа. Пожалуй, впервые за последние годы я, и не только я, увидели героя. Это реальный человек, который жил в прошлом».
Она отметила еще несколько спектаклей Анатолия Шульева, Ивана Поповски и Марины Брусникиной, порадовавшись и за дебют Николая Цискаридзе (на фото) на сцене МХТ имени Чехова в спектакле «Кабала святош».
М.РАЙКИНА: «В том же театре Вахтангова недавно вышла премьера «Первая любовь последнего года». Этот спектакль поставлен по малоизвестной прозе с участием только молодых, никому не известных актеров, которые теперь, я думаю, станут известными. Это тот же самый режиссер, который сделал «Солнце Ландау», Анатолий Шульев. Мне кажется, что этот год стал для него переломным, он нашел свой стиль и свой тон. Я бы также отметила и прекрасную, тонкую работу от театра Елены Камбуровой «Петербург-Петроград-Ленинград» в постановке Ивана Поповски с использованием кукольного и предметного театра. Все это вкупе с музыкой - очень тонкая эстетическая вещь. Замечательная работа «Лето Господне» в Российском академическом молодежном театре в постановке Марины Брусникиной. Это инсценировка знаменитого эмигрантского романа Ивана Шмелева. Я очень рада за МХТ, который прорвался со спектаклем «Кабала святош». Есть вопросы к инсценировке и каким-то ходам, но в целом получилась очень интересная работа, попытавшаяся соединить наше время с прошлым».
Спектакли «Смерть Тузенбаха» и «Петербург-Петроград-Ленинград» ранее отмечал ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Ну а спектакль главного режиссера Вахтанговского театра Анатолия Шульева «Солнце Ландау» недавно получил премию «Звезда Театрала» и был выдвинут на «Золотую маску».
Альтернативная вселенная: от Нягани до Козловского
Театральный критик из Санкт-Петербурга Владимир Кантор считает, что лучшие премьеры 2025 года были представлены за пределами двух столиц.
В.КАНТОР: «Мне в этом году из театральных впечатлений, запомнились два спектакля не из Москвы и Петербурга. Сильное впечатление произвели две постановки в небольшом городе под названием Нягань. Я думаю, что даже не все знают, где он расположен. Эти спектакли были выпущены на площадке Няганского ТЮЗа. Для театральных людей - это известный театр. Сейчас его главный режиссер – одна из ведущих российских режиссеров молодого поколения Сойжин Жамбалова. Спектакли, о которых я говорю, - это «Каштанка» режиссера Ивана Комарова и «Шостакович», поставленный Филиппом Гуревичем. В них нет ни капли заигрывания, ни капли снижения планки до уровня людей, потонувших в виртуальном пространстве, в компьютерных играх, в некачественных мультсериалах или сериалах. Всё это сложные, серьезные спектакли, сложноорганизованные, на острые темы. Молодые зрители откликаются на эти постановки, смотрят их, затаив дыхание, очень чутко реагируют на то, что происходит с героями. Биография Шостаковича в спектакле рассказывается через взгляд женщин, окружавших композитора, начиная с матери и продолжая подругами, увлечениями юности, женами. Исполнитель главной роли - актер Ильнур Мусин играет весь спектакль только спиной и жестами рук. Спектакль «Каштанка» обладает неимоверной энергией. Он раскрывает мир театра и Каштанка здесь не просто собака, а еще и девушка, которая любит театр, стремится в него попасть».
Вместе с тем критик назвал имена режиссеров, задающих сегодня тренды в двух столицах.
В.КАНТОР: «В Петербурге и в Москве сегодня наибольший интерес у публики вызывают спектакли Петра Шерешевского и Антона Федорова с которыми продолжается работа и после премьеры. Мне рассказывали, что Федоров отредактировал один из своих новых спектаклей «Дон Кихот», и теперь он выглядит как-то иначе, чем-то, что было на премьере. Хотел бы отметить и спектакль «Смерть» Валерия Фокина, выпущенный в Москве в Театре наций. Это мастер, мэтр сцены и режиссер, уровень мастерства которого выходит за пределы нашей страны».
М.СИНТИН: «Мнения у театральных критиков разошлись, и это замечательно, значит нет явного лидера, а много хороших спектаклей. Каждый сам определит, что ему ближе. Мне очень понравилась недавняя премьера в театре Моссовета - шекспировский «Макбет» в постановке Андрея Кончаловского с Евгением Ткачуком в главной роли, который играет на разрыв аорты. Также отмечу спектакль «Ричард» Андрея Маника в пространстве «Внутри» с несравненной Марией Смольниковой, «Мертвые души» в постановке Владимира Комарова, также в пространстве «Внутри» и спектакль Савы Савельева «Чуковский» в Театре имени Ермоловой с Данилой Козловским (на фото) в главной роли».
***
Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат раскрыл, почему регионы не могут менять требования к тонировке автомобилей
- Россиянам рассказали, как восстановить питание после праздников
- В Крыму заявили об информационных атаках со стороны Украины
- Адвокат Лурье заявила, что Долину попросили освободить квартиру до 30 декабря
- Над Крымом и Черным морем сбили более 20 дронов ВСУ
- От Ландау до Тузенбаха: Названы лучшие спектакли 2025 года
- Не стать «хомячком»: Как прийти в форму после новогоднего застолья
- Жена Серебрякова опровергла слухи о госпитализации актера
- Рост интереса к отдыху в санаториях объяснили повышенным стрессом у россиян
- Зеленский заявил, что мирный план США и Украины готов на 90%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru