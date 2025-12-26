1

2025-й год ознаменовался выходом в российских театрах большого количества интересных спектаклей, часть из которых была отмечена премиями, а часть – аплодисментами зрителей и аншлагами.

Но какие же спектакли стали лучшими из лучших? Смогли ли регионы бросить вызов двум столицам? Какие театры и режиссеры задали тренды уходящего года? Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, а также театральные критики Марина Райкина и Владимир Кантор назвали своих фаворитов, подведя итоги года.

***

Лидерами среди столичных театров являются Театр на Бронной во главе с худруком Константином Богомоловым и Вахтанговский театр Кирилла Крока, считает театральный критик Марина Райкина. По ее словам, хороших спектаклей в этом году хватало, хотя ожидания были не такими радужными.

М.РАЙКИНА: «Как ни странно, даже вопреки ожиданиям, было много интересных премьер. Здесь хедлайнерами выступают театры, которые пока не давали повод разочаровываться в них. Это Театр на Бронной Константина Богомолова, который выпустил два очень интересных спектакля «Чайка с продолжением» и «Смерть Тузенбаха». Этот спектакль («Смерть Тузенбаха») не дает расслабиться и заставляет все время подтверждать параллели, которые существуют в сегодняшней жизни. Если Театр на Бронной – лидер среди московских театров, то лидером среди федеральных театров в Москве является, конечно, Театр имени Вахтангова. У них была блистательная премьера «Солнце Ландау», которая подтвердила тенденцию на байопики в театре. В кино-то они давно существуют, а тут получился немножко фантазийный спектакль, в основе которого, тем не менее, биография Нобелевского лауреата и великого физика Льва Ландау. Все это сделано совершенно невероятно. Это действительно мощная режиссерская работа. Пожалуй, впервые за последние годы я, и не только я, увидели героя. Это реальный человек, который жил в прошлом».

Она отметила еще несколько спектаклей Анатолия Шульева, Ивана Поповски и Марины Брусникиной, порадовавшись и за дебют Николая Цискаридзе (на фото) на сцене МХТ имени Чехова в спектакле «Кабала святош».

М.РАЙКИНА: «В том же театре Вахтангова недавно вышла премьера «Первая любовь последнего года». Этот спектакль поставлен по малоизвестной прозе с участием только молодых, никому не известных актеров, которые теперь, я думаю, станут известными. Это тот же самый режиссер, который сделал «Солнце Ландау», Анатолий Шульев. Мне кажется, что этот год стал для него переломным, он нашел свой стиль и свой тон. Я бы также отметила и прекрасную, тонкую работу от театра Елены Камбуровой «Петербург-Петроград-Ленинград» в постановке Ивана Поповски с использованием кукольного и предметного театра. Все это вкупе с музыкой - очень тонкая эстетическая вещь. Замечательная работа «Лето Господне» в Российском академическом молодежном театре в постановке Марины Брусникиной. Это инсценировка знаменитого эмигрантского романа Ивана Шмелева. Я очень рада за МХТ, который прорвался со спектаклем «Кабала святош». Есть вопросы к инсценировке и каким-то ходам, но в целом получилась очень интересная работа, попытавшаяся соединить наше время с прошлым».

Спектакли «Смерть Тузенбаха» и «Петербург-Петроград-Ленинград» ранее отмечал ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Ну а спектакль главного режиссера Вахтанговского театра Анатолия Шульева «Солнце Ландау» недавно получил премию «Звезда Театрала» и был выдвинут на «Золотую маску».

