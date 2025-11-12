Совмещение на «тройку»: Силкин и Булыкин оценили будущее Карпина в «Динамо»
Игра футбольного клуба «Динамо» перестала быть привлекательной, заявил НСН Сергей Силкин, а Дмитрий Булыкин оценил работу нового тренера на три с минусом.
Тренер футбольного клуба «Динамо» и сборной России по футболу Валерий Карпин - амбициозный человек, но пока не справляется со своими задачами, рассказал НСН бывший главный тренер «Динамо» в 2011-2012 годах Сергей Силкин.
Газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что «Динамо» может уволить главного тренера Валерия Карпина уже в эту паузу на игры сборных. В клубе якобы недовольны качеством игры, атмосферой и высказываниями Валерия Георгиевича: вчера тренер заявил, что работа в «Динамо» для него — не основная, так как такое положение даже прописано в контракте со сборной России. Среди возможных сменщиков фигурировали главные тренеры «Ахмата» и «Балтики» Станислав Черчесов и Андрей Талалаев, а также бывший главный тренер команды Марцел Личка. Однако сам клуб 12 ноября опроверг такие слухи. Впрочем, Силкин посчитал, что «Динамо» в этом сезоне уже не оправдало ожиданий болельщиков.
«Карпин — амбициозный тренер и человек. Все думали, что отодвинут “Зенит” подальше. К сожалению, не получилось. 10-е место — совсем не то, что от него ожидали после первого круга. Сменили тренера, при котором команда играла в красивый футбол, много забивала, создавала больше всех моментов. А сейчас нет ничего. Заменить сейчас тренера сложно. Талалаев сейчас на своем месте, и нет смысла его дергать. Это будет подобие Карпина, но уже не в “Балтике”, а в “Динамо”. Кандидатура Черчесова может мелькать где угодно, но руководителям стоит взвешенно отнестись к выбору и назначить того, кому они дадут работать и кого будут терпеть. Возвращение Лички тоже маловероятно, так как он, скорее всего. не вернется сам, к тому же есть слухи про его назначение в «Спартак», — отметил он.
Бывший нападающий Динамо Дмитрий Булыкин предположил в беседе с НСН, что у Карпина сейчас есть две проблемы в команде.
«Карпина надо оставить до зимы точно, а потом смотреть на результаты. За первый круг я бы поставил ему три с минусом. Есть еще пару игр до зимней паузы, чтобы исправить ситуацию. По составу команда должна бороться за медали, а она в нижней части таблицы. Здесь необходимо поставить какие-то промежуточные задачи до декабря. Понятное дело, что недовольство есть: сейчас ему надо тренировать, а он в сборной. Надо работать, посвящать себя клубу, а совмещение не дает это делать в полной мере. Оно нереально для плодотворной работы. Но в “Динамо” решили по-другому. Зимой будут думать, получился у них этот эксперимент или нет. Еще одна причина разногласий — желание Карпина пригласить защитников из "Ростова". Тренер должен быть с теми, кто у него в обойме, а придет кто-то или нет — этот вопрос решает клуб. Все процессы должны строиться по-футбольному», — подчеркнул он.
По информации издания «Чемпионат», Карпин хотел бы этой зимой подписать для «Динамо» защитников «Ростова» Илью Вахания и Виктора Мелехина, с которыми в свое время работал в ростовском клубе.
Ранее футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил НСН, что «Динамо» разочаровало его в новом сезоне.
