Тренер футбольного клуба «Динамо» и сборной России по футболу Валерий Карпин - амбициозный человек, но пока не справляется со своими задачами, рассказал НСН бывший главный тренер «Динамо» в 2011-2012 годах Сергей Силкин.



Газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что «Динамо» может уволить главного тренера Валерия Карпина уже в эту паузу на игры сборных. В клубе якобы недовольны качеством игры, атмосферой и высказываниями Валерия Георгиевича: вчера тренер заявил, что работа в «Динамо» для него — не основная, так как такое положение даже прописано в контракте со сборной России. Среди возможных сменщиков фигурировали главные тренеры «Ахмата» и «Балтики» Станислав Черчесов и Андрей Талалаев, а также бывший главный тренер команды Марцел Личка. Однако сам клуб 12 ноября опроверг такие слухи. Впрочем, Силкин посчитал, что «Динамо» в этом сезоне уже не оправдало ожиданий болельщиков.