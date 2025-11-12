«Динамо» опровергло информацию о возможном уходе Карпина

Сведения об уходе главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» Валерия Карпина не соответствуют действительности. Об этом рассказали в пресс-службе команды.

Ранее СМИ сообщали, что специалист якобы покинет клуб время паузы на игры сборных.

«Данная информация не соответствует действительности», - рассказали в «Динамо» в беседе с ТАСС.

Валерий Карпин возглавляет столичную команду с июня, пишет 360.ru. Под его руководством «Динамо» набрало 17 очков в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) и заняло десятое место в турнирной таблице.

