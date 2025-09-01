«Уволят в любой день»: Семин оценил перспективы Карпина в «Динамо»
Терпение руководства клуба может закончиться в любой момент, и оно захочет расстаться с тренером, заявил НСН Юрий Семин.
Тренера «Динамо» Валерия Карпина пригласили в клуб, чтобы он боролся за чемпионство, но пока ему придется проводить работу над ошибками, рассказал бывший главный тренер московского «Локомотива» и «Динамо» Юрий Семин в разговоре с НСН.
Московское «Динамо» набрало только 8 очков в семи матчах Российской премьер-лиги и занимает 9 место при главном тренере Валерии Карпине. У москвичей только две победы и всего 7 голов — по забитым мячам команда в пятерке худших. Семин увидел проблему в том, что игроки быстро устают.
«На мой взгляд, “Динамо” не хватает, в первую очередь, физической готовности игроков. Есть вопросы и к тактике, но у команды еще имеется немного времени на исправление ситуацию. К тому же, достаточное количество достойных ребят, сейчас восстановится Константин Тюкавин, и клуб выйдет на новый уровень в ближайшее время. У “Динамо” достаточно классных игроков, чтобы бороться за верхнюю часть турнирной таблицы. Когда тренер приходит, и очки набираются — значит он хорошо работает. Если нет результата, то — не очень хорошо. Карпина приглашали и для того, чтобы команда боролась за чемпионство. Если пока не получается, значит нужно исправить ошибки. Тренера могут уволить в любой день, это часть профессии. Пока набираешь очки, чувствуешь себя уверенно, но если их нет, то руководители начнут задавать вопросы. Пока у Карпина есть контракт, он по нему работает», — подчеркнул он.
В сети уже появились слухи, что новым тренером «Динамо» может стать экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Об этом заявил стример Илья Мэддисон во время прямой трансляции со ссылкой на свои источники в команде. Слуцкий сейчас тренирует китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» и борется за чемпионство с отставанием от первого места в одно очко. В такой ситуации Семин не увидел ни одной причины уходить.
«Я не собираюсь создавать новые слухи или давать им какую-то почву, но, если подумать о том, что Слуцкий сейчас идет в двойке в китайском чемпионате и борется за чемпионское звание, то какие тут основания для того, чтобы он бросал свою команду и переходил в другую? Я тут не вижу ни одной причины», — заключил собеседник НСН.
Ранее бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин объяснил, почему он не ожидает серьезных результатов от московского «Динамо» в этом году, напоминает НСН.
