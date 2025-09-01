Тренера «Динамо» Валерия Карпина пригласили в клуб, чтобы он боролся за чемпионство, но пока ему придется проводить работу над ошибками, рассказал бывший главный тренер московского «Локомотива» и «Динамо» Юрий Семин в разговоре с НСН.

Московское «Динамо» набрало только 8 очков в семи матчах Российской премьер-лиги и занимает 9 место при главном тренере Валерии Карпине. У москвичей только две победы и всего 7 голов — по забитым мячам команда в пятерке худших. Семин увидел проблему в том, что игроки быстро устают.