СМИ: Врачам Сборной ОКР запретили комментировать в СМИ ситуацию с Валиевой
Врачам Сборной Олимпийского комитета России (ОКР) запретили давать комментарии в СМИ относительно ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на источник.
Ранее Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что в допинг-пробе спортсменки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. При этом тест был сделан в декабре прошлого года. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило фигуристку, однако она оспорила это решение и вернулась к соревнованиям, отмечает Ura.ru. Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев (ISU) планируют обжаловать решение российского агентства в Спортивном арбитражном суде (CAS).
ITA подчеркивает, что до решения CAS по делу Валиевой результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, в котором россияне завоевали золото, пересматривать не станут. Заседание спортивного суда должно пройти до 15 февраля, пишет «Свободная пресса».
Тем временем ОКР в официальном заявлении по ситуации с Валиевой отметил, что результаты спортсменки и итоги командного турнира не подлежат автоматическому пересмотру: фигуристка сдала положительный допинг-тест не во время ОИ.
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