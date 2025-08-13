Мурадян подчеркнул, что решение о направление сотрудников в психиатрический стационар должно базироваться на объективных данных медосмотра.

«Новые правила действительно позволяют работодателю направлять сотрудника на психиатрическое освидетельствование без предварительного врачебного заключения, опираясь на выявленные признаки психиатрического расстройства во время периодических медосмотров в самой организации. Однако просто поведение сотрудника не будет достаточно веским основанием — решение должно базироваться на объективных данных медосмотра, а не на субъективных оценках начальства», - указал эксперт.

Он также рассказал, что делать в случае направления в психиатрический стационар.