Россиянам рассказали, как оспорить направление в психиатрический стационар
HR–эксперт Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал, как работнику избежать направления на психиатрическое освидетельствование в стационар.
Риски предвзятости и злоупотреблений реальны со вступлением в законную силу новых правил обязательного психиатрического освидетельствования работников ряда профессий, заявил в беседе с НСН HR–эксперт Гарри Мурадян.
В 2026 году в России начнут действовать новые правила обязательного психиатрического освидетельствования учителей, водителей, полицейских и работников ряда других профессий. Их начальники смогут отправить сотрудников в психиатрический стационар на длительное освидетельствование. Сейчас для этого нужно заключение врача, а с 1 марта 2026 года будет достаточно «выявления признаков психиатрического расстройства» при медосмотре в организации.
Мурадян подчеркнул, что решение о направление сотрудников в психиатрический стационар должно базироваться на объективных данных медосмотра.
«Новые правила действительно позволяют работодателю направлять сотрудника на психиатрическое освидетельствование без предварительного врачебного заключения, опираясь на выявленные признаки психиатрического расстройства во время периодических медосмотров в самой организации. Однако просто поведение сотрудника не будет достаточно веским основанием — решение должно базироваться на объективных данных медосмотра, а не на субъективных оценках начальства», - указал эксперт.
Он также рассказал, что делать в случае направления в психиатрический стационар.
«Риски предвзятости и злоупотреблений реальны, ведь такая норма может использоваться для устранения нежелательных сотрудников или конкурентов. Для защиты работнику важно требовать официального медицинского заключения, обжаловать направление через трудовую инспекцию и суд, а также иметь поддержку независимых экспертов и профсоюзов. Что касается частоты проверок и обязательных психиатрических и наркологических медосмотров для работающих с детьми, это может повысить безопасность, но требует чёткого регламента, чтобы избежать нарушений прав и злоупотреблений. Баланс между контролем и защитой прав сотрудников должен стать ключевым при внедрении таких мер», - отметил Мурадян.
Ранее врач-психотерапевт, руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин в пресс-центре НСН заявил, что учителя могут довести детей до тяжелых психических состояний.
