Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Также в посте перечислены иностранные государственные деятели, поддержавших номинацию 47-го президента США. В их числе премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Камбоджи Хун Манет, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и другие.

«Президент Дональд Трамп является президентом мира» - говорится в сообщении.

Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко решил отозвать свою инициативу о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира, так как, по его мнению, американский лидер «не справился в вопросе поддержки Киева», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

