В ОКР прокомментировали ситуацию с допингом Валиевой
Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по ситуации с положительным допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой, передает «Матч ТВ».
«Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные», — говорится в заявлении ОКР.
Сейчас фигуристка может тренироваться и участвовать в соревнованиях без ограничений вплоть до решения Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно ее присутствия на Олимпийских играх-2022, пишет RT.
В ОКР подчеркнули, что Валиева сдала положительную допинг-пробу не во время Олимпиады, поэтому «результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр не подлежат автоматическому пересмотру».
Ранее стало известно, что тест фигуристки на допинг оказался положительным: в пробе, сданной в декабре, обнаружили запрещенный триметазидин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, однако это решение было оспорено фигуристкой, и она вернулась к соревнованиям, пишет «Свободная пресса». Решение РУСАДА обжалуют Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев (ISU).
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