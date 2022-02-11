В ОКР прокомментировали ситуацию с допингом Валиевой

«Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные», — говорится в заявлении ОКР.

Сейчас фигуристка может тренироваться и участвовать в соревнованиях без ограничений вплоть до решения Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно ее присутствия на Олимпийских играх-2022, пишет RT.

В ОКР подчеркнули, что Валиева сдала положительную допинг-пробу не во время Олимпиады, поэтому «результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр не подлежат автоматическому пересмотру».

Ранее стало известно, что тест фигуристки на допинг оказался положительным: в пробе, сданной в декабре, обнаружили запрещенный триметазидин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, однако это решение было оспорено фигуристкой, и она вернулась к соревнованиям, пишет «Свободная пресса». Решение РУСАДА обжалуют Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев (ISU).

