На учениях РФ и Белоруссии отработают планирование применения ЯО и «Орешника»
В ходе российско-белорусских военных учений «Запад-2025» отработают планирование применения ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник». Как пишет БелТА, об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Он указал, для республики это важный элемент стратегического сдерживания, напомнив, что белорусский президент Александр Лукашенко призвал «быть готовыми ко всему».
По его словам, Минск не может «спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью».
«Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим», - заключил министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские и белорусские специалисты уже выбрали позиции для размещения Орешника в Белоруссии, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На учениях РФ и Белоруссии отработают планирование применения ЯО и «Орешника»
- От мусора до хитов: Когда нейросеть заменит музыкантов на стримингах
- Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
- МО РФ заявило об освобождении Суворово и Никаноровки в ДНР
- Сокуров объяснил отсутствие современных фильмов в «школьном» списке Шахназарова
- Стамбул, Сидней, Шанхай: Сколько сегодня стоят зарубежные морские круизы
- Речной круиз обойдется россиянам минимум в семь тысяч рублей в сутки
- МИД РФ: Киев не ответил на предложение о создании рабочих групп для переговоров
- В Белгородской области сбили еще шесть украинских беспилотников
- Подоляк: Украина готова обсуждать любую форму прекращения огня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru