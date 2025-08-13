На учениях РФ и Белоруссии отработают планирование применения ЯО и «Орешника»

Он указал, для республики это важный элемент стратегического сдерживания, напомнив, что белорусский президент Александр Лукашенко призвал «быть готовыми ко всему».

По его словам, Минск не может «спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью».

«Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим», - заключил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские и белорусские специалисты уже выбрали позиции для размещения Орешника в Белоруссии, сообщает RT.

