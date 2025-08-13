На учениях РФ и Белоруссии отработают планирование применения ЯО и «Орешника»

В ходе российско-белорусских военных учений «Запад-2025» отработают планирование применения ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник». Как пишет БелТА, об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Мединский заявил, что россияне желают ударить по Киеву «Орешником»

Он указал, для республики это важный элемент стратегического сдерживания, напомнив, что белорусский президент Александр Лукашенко призвал «быть готовыми ко всему».

По его словам, Минск не может «спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью».

«Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим», - заключил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские и белорусские специалисты уже выбрали позиции для размещения Орешника в Белоруссии, сообщает RT.

