МО РФ заявило об освобождении Суворово и Никаноровки в ДНР

Один человек пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде Силовики задержали в Кировской области диверсанта МИД: Украина пока не дала ответа на инициативу России о создании трёх рабочих групп для переговоров Российское подразделение Sony ликвидировало свое юридическое лицо в России Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани