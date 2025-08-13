МО РФ заявило об освобождении Суворово и Никаноровки в ДНР
13 августа 202513:37
Российские войска взяли под свой контроль ещё два населённых пункта в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что речь идёт о сёлах Суворово и Никаноровка.
В ведомстве указали, что населённые пункты были освобождены «в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения «где-то больше, где-то меньше», сообщает RT.
