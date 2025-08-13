Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров ранее сообщил, что отправил в Минпросвещения свой список фильмов, рекомендованных для показа в школах. В разговоре с НСН он отмечал, что в перечень войдут лишь фильмы, вышедшие до 1991 года. Как уточняют «Известия», в списке есть картины Тарковского, Эйзенштейна, Чухрая, Козинцева и других классиков советского кино, включая самого Шахназарова («Мы из джаза» и «Курьер»). При этом, по мнению режиссера, достойные картины снимались и после 1991 года, однако их пока рано включать в школьный список. Сокуров заявил, Шахназаров, вероятно, составил свой список в соответствии с задачей, которая была перед ним поставлена.

«Очень странно, что Тарковский вошел в список, потому что он был проклинаем в советский период, не зря уехал из страны и вернулся. Такой перевертыш очень странно выглядит. Однако Карен - опытный кинематографист, он знает, что делает. Без сомнения, современные фильмы должны присутствовать в перечне. Но в данном случае, видимо, Карен Георгиевич работает как политик, не решается войти в зону конфликтной дискуссии с администрацией президента, с Минкультом. Он дурного не посоветует, однако ограничиваться только этим списком – означает в очередной раз убежать от молодежи. У нее вопросы гораздо более глубокого содержания, чем те, что ставятся в фильмах советского периода. Если бы была поставлена такая задача, думаю, Карен Георгиевич мог бы составить список фильмов и с учетом мирового кино. Например, старшим классам можно показать итальянский неореализм, что-то из немецкого, британского, португальского кино, частично американского», - пояснил он.