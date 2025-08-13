Сокуров объяснил отсутствие современных фильмов в «школьном» списке Шахназарова

Составитель списка мог бы и не ограничиваться советским кино, но всё равно выбрал достойные фильмы, которые обязательно нужно обсуждать с молодежью, заявил НСН Александр Сокуров.

Отсутствие современного кино в списке фильмов, рекомендованных для показа в школах режиссером Кареном Шахназаровым по поручению президента России, скорее всего, продиктовано ожиданиями Минкульта, допустил в беседе с НСН кинорежиссер Александр Сокуров.

Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров ранее сообщил, что отправил в Минпросвещения свой список фильмов, рекомендованных для показа в школах. В разговоре с НСН он отмечал, что в перечень войдут лишь фильмы, вышедшие до 1991 года. Как уточняют «Известия», в списке есть картины Тарковского, Эйзенштейна, Чухрая, Козинцева и других классиков советского кино, включая самого Шахназарова («Мы из джаза» и «Курьер»). При этом, по мнению режиссера, достойные картины снимались и после 1991 года, однако их пока рано включать в школьный список. Сокуров заявил, Шахназаров, вероятно, составил свой список в соответствии с задачей, которая была перед ним поставлена.

«Очень странно, что Тарковский вошел в список, потому что он был проклинаем в советский период, не зря уехал из страны и вернулся. Такой перевертыш очень странно выглядит. Однако Карен - опытный кинематографист, он знает, что делает. Без сомнения, современные фильмы должны присутствовать в перечне. Но в данном случае, видимо, Карен Георгиевич работает как политик, не решается войти в зону конфликтной дискуссии с администрацией президента, с Минкультом. Он дурного не посоветует, однако ограничиваться только этим списком – означает в очередной раз убежать от молодежи. У нее вопросы гораздо более глубокого содержания, чем те, что ставятся в фильмах советского периода. Если бы была поставлена такая задача, думаю, Карен Георгиевич мог бы составить список фильмов и с учетом мирового кино. Например, старшим классам можно показать итальянский неореализм, что-то из немецкого, британского, португальского кино, частично американского», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, показ глубокого кино школьникам – только первый шаг работы, которая позволит привлечь молодое поколение к саморазвитию.

«За большую часть кино, сделанного в советский период, мне не стыдно. Уже не говорю об абсолютно мировом уровне качества мультипликационного кино, которое не уступает тому, что делалось тогда в Голливуде, в том числе студией Disney. В СССР были выдающиеся кинематографисты. Показывать хорошее кино - правильное решение. Однако, это только начало работы. Дальше надо методологически организовывать показы и вести диалоги с молодыми людьми. Без диалога бессмысленно показывать кино школьникам. Вопрос в том, есть ли в школах специалисты, которые могли бы этот диалог организовать. Надо перестать бояться социальных и политических тем. Ведь молодые люди после просмотра советского кино будут задавать вопросы про современную жизнь. Нужен серьезный просветительский разговор, поменьше болтовни о политике и побольше вопросов. Важно привлекать молодых людей к саморазвитию», - подчеркнул Сокуров.

Ранее кинорежиссер Алексей Герман-младший в беседе с «Радиоточкой НСН» заметил, что в советское время было стыдно создавать плохое кино, при этом кинематографисты не гнались за деньгами, а работали в меру своих способностей.

