Запреты и протесты: Оставят ли Валиеву на Олимпийских Играх

Фигуристка Камила Валиева, несмотря на допинг-скандал, в пятницу вышла на утреннюю тренировку перед личными соревнованиями на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Еще 8 февраля в декабрьской допинг-пробе спортсменки обнаружили запрещенный препарат триметазидин, который используется для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с этим РУСАДА временно отстранило фигуристку. Однако Валиева опротестовала решение агентства, и 9 февраля запрет на участие в соревнованиях был снят.

Отмечается, что запрещенное вещество нашли в пробе, взятой 25 декабря. Тестирование проходило во время чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«Результат был доложен аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля. После этого спортсменка была условно отстранена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА)», — подчеркнули в Международном агентстве тестирования (ITA).