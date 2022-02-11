Запреты и протесты: Оставят ли Валиеву на Олимпийских Играх
Фигуристка Камила Валиева допущена к тренировкам 11 февраля, однако ее участие в дальнейшей программе ОИ остается под вопросом.
Фигуристка Камила Валиева, несмотря на допинг-скандал, в пятницу вышла на утреннюю тренировку перед личными соревнованиями на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Еще 8 февраля в декабрьской допинг-пробе спортсменки обнаружили запрещенный препарат триметазидин, который используется для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с этим РУСАДА временно отстранило фигуристку. Однако Валиева опротестовала решение агентства, и 9 февраля запрет на участие в соревнованиях был снят.
Отмечается, что запрещенное вещество нашли в пробе, взятой 25 декабря. Тестирование проходило во время чемпионата России в Санкт-Петербурге.
«Результат был доложен аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля. После этого спортсменка была условно отстранена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА)», — подчеркнули в Международном агентстве тестирования (ITA).
В свою очередь, Международный олимпийский комитет (МОК) опротестует решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене отстранения от соревнований российской спортсменки.
«МОК подал апелляцию в CAS (Спортивный арбитражный суд - НСН) на решение о снятии временного отстранения. Решение о результате российских фигуристов в командном турнире может быть принято только после принятия окончательного решения по существу дела», — цитирует РИА Новости сообщение ITA.
Комментируя происходящее, спортивный агент Андрей Митьков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что снять ограничения могли по ряду причин, среди которых терапевтическое исключение, то есть использование препарата по назначениям врачей. Однако он констатировал, что проблем спортсменке не избежать, так как препарат все равно входит в число запрещенных.
«Много комментариев о том, что этот препарат не помогает совершать четверные прыжки и так далее, но это разговоры в пользу бедных, потому что этот препарат находится в списке запрещенных, на нем попадались многие спортсмены на прошлой Олимпиаде. Более того, он не пороговый. Все рассуждения о минимальной концентрации бессмысленны», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
По словам Митькова, над снятием отстранения с Валиевой работал весь Олимпийский комитет России (ОКР).
«Ситуация такая – там было нарушение правил перед Играми, было наложено временно отстранение, вчера Камила не тренировалась. Но была проведена большая работа Олимпийского комитета России, которая привела к тому, что временное отстранение сняли. Какие аргументы использовались, какие факты приводились – мне неизвестно. У Всемирного допингового агентства есть некоторое время, чтобы это решение опротестовать, это общепринятая практика. У них есть документы, юристы оценивают, есть ли шанс выиграть это дело в суде – иногда выигрывают, иногда проигрывают», - добавил он.
Коллегу поддержали фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Медведева также призвала представителей СМИ не спекулировать на ситуации с Валиевой и дождаться официальной информации.
Кроме того, в поддержку девушки высказался четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу». По его мнению, в фигурном катании «всегда была борьба, потому что мы конкурентоспособные, мы сильные». По его мнению, соперники ждут, пока российские спортсмены где-то за какую-то линию зайдут, где-то упадут или ошибутся.
Однако ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала информацию о возможном допинге у лидера сборной России по фигурному катанию «ударом в спину».
«Проделана такая колоссальная работа. Буквально вся страна трудилась над этим. О чем она думала? Если это действительно так», - возмутилась она.
При этом впоследствии комментарий исчез с сайта «Чемпионат.com». В Кремле же сообщили, что будут ориентироваться на официальную информацию Международного олимпийского комитета по поводу допинг-пробы Валиевой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также призвал «не вопить», так как достоверной информации пока немного.
«Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков», - резюмировал Песков.
Короткая программа среди женщин будет представлена в Пекине 15 февраля, турнир по произвольной программе пройдет еще через два дня, 17 февраля. До этого времени выездная панель CAS вынесет решение по делу Валиевой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Экономист: Выйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем 37 лет
- Центробанк отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»
- СМИ: Глава Марий Эл Евстифеев уйдет в отставку
- Два человека пострадали в массовой драке на западе Москвы
- МОК опротестует решение об отмене отстранения Валиевой на ОИ-2022
- Положительная допинг-проба фигуристки Валиевой официально подтверждена
- Распоряжением Путина в Совбезе создана Межведомственная комиссия по вопросам миграции
- Подтверждена гибель двух человек в результате крушения Ан-2 на Камчатке
- СМИ: американские сенаторы зашли в тупик с санкциями против России
- Немов заявил о необходимости поддержать Валиеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru