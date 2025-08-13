«Если говорить про психологическое консультирование, то неважно, образованный человек в плане психологии или нет, потому что сегодня человек имеет право называть себя психологом даже без диплома, лицензия не нужна. При этом люди, не имеющие психологического образования, могут быть полезнее, чем те, кто его имеют, просто потому, что лучше объясняют, лучше понимают проблемы людей. Людям, которые потребляют такой контент, нужно понимать, что это всего лишь точка зрения и варианты выбора поведения или оценки ситуации. Если человек собрал, например, пять разных точек зрения, то теоретически из них он может найти ту, которая, возможно, решит его проблему. Поэтому я не вижу ничего плохого в этом. Но если он слепо верит какому-то из специалистов, который говорит явно опасную или категоричную вещь, то это может действительно разрушить его жизнь. Так что здесь проблема не в том, что за совет дал специалист, а в том, насколько слепо и безоценочно воспринял его слова человек», - рассказал он.

Ранее Жавнеров в беседе с НСН заявил, что кошмары о работе могут быть связаны с интенсивной нагрузкой работника и повышенным уровнем стресса.

